台南連日下雨助長疫情　新增登革熱本土病例累計達8例

▲台南市連雨下雨助長疫情，再增加南區大恩里及安南區理想里各1例登革熱本土病例，累計登革熱本土病例數8例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府登革熱防治中心指出，7月10日確診南區大恩里1例及安南區理想里1例登革熱本土病例，病毒分型皆為第二型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數8例，境外移入病例數21例。

台南市政府登革熱防治中心指出，第7例病例為47歲女性，居住地於南區大恩里，工作地於東區大同里，無出國旅遊史，其工作地距第4例大同里病例只有100公尺，研判其感染源於東區大同里。個案於7月6日出現發燒症狀，7月7日仍有發燒且出現上腹痛症狀，曽就醫2次，因症狀未改善，7月8日夜間再至診所就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性後進行通報，於9日23時59分確診，個案於7月9日已至醫院住院治療。

第8例病例為65歲男性，居住地於安南區理想里，於6月25日至7月7 日曾至中西區開山里工作，其工作地於開山里群聚病例範圍，研判其感染源於開山里。個案於7月8日出現發燒及倦怠症狀，夜間至醫院就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性後進行通報，於9日23時49分確診，目前個案住院治療中。新增病例工作地已分別於7月4日及7日完成戶內外化學防治及加強孳生源清除。另，個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，預計於7月11日進行居住地戶內及戶外執行化學防治。

登革熱防治中心籲請民眾注意，於6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里活動的民眾，有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀時，請立即就醫並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案，且詢問TOCC請列入中西區開山里及東區大同里，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

台南近期連日降雨，積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，防治中心再次呼籲，民眾雨後應加強落實巡、倒、清、刷，以降低病媒蚊密度，並做好防蚊措施。