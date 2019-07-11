普悠瑪檢傷英雄輕生　薛媽寫135字「淚灑最後的愛」：求大家幫我一件事

▲願薛姓消防隊員一路好走。（圖／翻攝當事人臉書）

記者劉維榛／綜合報導

去年10月，台鐵普悠瑪出軌翻意外，造成18死200人多傷慘況，當時一名薛姓消防隊員自願扛下檢傷分類的重任，儘管一片混亂，他卻能臨危不亂建立起有效率的制度，短時間內將病患送醫，當時被封稱「普悠瑪檢傷英雄」。怎料，上週傳出他輕生噩耗，薛媽媽含淚寫下最後道別，盼望各界能替兒子「做最後一件事！」

上週日（7）日下午，薛姓消防隊員被發現在分隊的4樓倉庫輕生，緊急送醫仍無法將他從鬼門關救回，而他臉書最後PO文曝光，時間停在6月28日，總是給人滿滿正能量的他，分享一段關於基本救命術（BLS）及高級救命術（ALS）的急救影片；倒數第二篇貼文中，薛姓消防隊員則PO出日本參訪行程，文末還附上一句話，「舉起，然後放下大石頭」，似乎透露著人生遇到瓶頸。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲薛姓消防隊員最後PO文曝光！（圖／翻攝當事人臉書）

無奈景物依舊人事全非，薛姓消防隊員不痛了，卻留給家人無限的遺憾與傷痛，今（11）日，薛男的舅媽在臉書上發文表示，「他真的是非常優秀，在此～懇請大家幫忙～這是一個媽媽親筆的愛，為兒子做的最後一件事！請為～普悠瑪檢傷英雄薛育承念佛迴向！感激不盡！」

圖片中，是薛媽媽親手一筆一畫，忍著悲痛寫下對兒子最後的愛，她比喻寶貝兒子如電影《與神同行》的救火英雄，這13年來用心去幫助每一位生命，「今天他走了，黃泉路上，懇求大家幫我的忙，有緣的人為我們『念佛迴向』給薛育承，讓他在七七四十九日過每個關卡都能有所幫助。」

▲薛媽媽淚寫135字，盼各界替兒子念佛迴向！（圖／翻攝薛姓消防員舅媽臉書）

白髮人送黑髮人，這種椎心之痛讓親友們都紅了眼眶，紛紛在留言下喊話，盼望薛姓消防隊一路好走，「 南無阿彌陀佛，願以此念佛功德迴向一切眾生，願可以往生西方極樂世界」、「南無觀世音菩薩，南無阿彌陀佛」、「阿彌陀佛，請節哀！育承是我們的好鄰居，真的不捨！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！