關閉ATP仍能限速60公里　普悠瑪、太魯閣號年底加裝新系統

▲台鐵最快8月取消雙駕駛制。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵2018年10月發生翻覆意外，造成18死、298人輕重傷，司機員當時將ATP自動防護系統關閉，被認為是發生事故的關鍵。台鐵局斥資2.7億元，預計在列車加裝「ATP隔離限速系統」，一但列車時速超過63公里會緊急煞車，也將在8月取消普悠瑪與太魯閣白天時段的雙人乘務。

台鐵局機務處長宋鴻康表示，自普悠瑪事故發生後，台鐵逐步改善各項安全配套措施，像是在6月中旬於花蓮舉辦專業訓練、更新列車設備如隨身碟與插座、加強司機員訓練課程與頻率，7月起調度所也增加4名檢查人員，以協助行控人員，可在線上解決問題，目前故障狀況已逐步減少。

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「ATP隔離限速系統」是台鐵與中科院共同合作，幫行車安全做最後一道把關。宋鴻康指出，6月底已經有一輛列車安裝完畢，預計52套年底就能做好上線使用，每組要價約32萬元，需花費1664萬元；其餘電聯車還有800餘套，約需花費2.56億元，預計2022年底前完成增設，總經費約是2億7264萬元。

另外，台鐵當初恢復雙駕駛制鬧得沸沸揚揚，在普悠瑪翻車意外近9個月後，台鐵擬取消普悠瑪號和太魯閣號雙人乘務。據了解，台鐵預計7月底前報交通部核准，一旦交通部同意，最快可望8月初白天時段取消，不過列車ATP故障或是夜間時段，仍會派助理上車或雙人乘務，要等到年底全面裝設完成後，才能全時段取消傾斜列車雙人乘務，目標明年初全面實施。