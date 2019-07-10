外籍女學生「坐清水斷崖」僵持12小時！　導師、室友到蘇花苦勸

▲警、消人員嘗試安撫試圖靠近，女子便往懸崖下走，拒絕救援。（圖／第一二海巡提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線蘇花公路164公里處下方懸崖，10日凌晨發現1名外籍女子攀附在懸崖邊，險象環生，警消獲報後趕到現場設法救援，該女子疑似精神狀況不佳，對於警方的詢問也答非所問，也不願拉救援繩索往上攀爬，警消及海巡人員已守護12小時，仍設法規勸營救中。

海巡署第九巡防區指揮部於10日上午9點25分接獲通報，位於台9線163.9公里處（和平隧道口南端）有外籍女性精神狀態不佳坐在懸崖邊，企圖輕生。

第一二岸巡隊指出，當岸巡隊救援人員抵達現場後，發現該女子坐在懸崖邊，口中不斷碎念且情緒激動，警、消人員嘗試安撫試圖靠近，女子便往懸崖下走，拒絕救援，警、消及海巡擔心女子有激進作為，只好持續保持距離，現場情況險象環生。

經現場海巡、警、消人員極力安撫及勸導下，截至晚間21時，長達12小時，該女子仍在崖邊不願離開。

為確保安全，第九巡防區指揮部更派出海巡艇在海上戒護，稍早時透過通譯人員溝通，並請學校室友 、導師及家屬至現場向女子溫情勸導，隨著天色逐漸昏暗，海巡架設探照燈協助救援人員維護安全，截至目前為止仍在與女子溝通中，盼女子早些離開危險的崖邊。

▲警、消人員已經持續12小時與外籍女繮持槍，直至晚間近10點仍在守護設法規勸中。