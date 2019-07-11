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影／「iPhone瀏海頭」準備掰掰？郭明錤爆：明年採用新款超小前鏡頭

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財經中心／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）2017年發表iPhone X，在手機螢幕上設置了一條「瀏海」（notch）引起討論。不過，天風國際證券分析師郭明錤10日卻表示，iPhone之後將會採用「超微小鏡頭」提高螢幕占比，很有可能就會取消「瀏海」了。

▲入手前必看！iPhone Xs、Xs Max的7個特點與7間外媒實測報告總整 。（圖／取自Apple）

▲蘋果iPhone螢幕的「瀏海」設計，很有可能會縮小甚至取消。（圖／翻攝自Apple）

綜合外電報導，iPhone目前的「瀏海」整合紅外線鏡頭和近距離臉部感應器，以Face ID取代Touch ID，不過郭明錤發布報告指出，這款「瀏海」設計尚不確定是否會擴展到2020年的所有新款iPhone，換句話說，蘋果將在2020年推出一款全新的iPhone系列，取消「瀏海」並保留全螢幕效果。

此外，該報告也指，蘋果的螢幕供應商正在「積極開發」全螢幕，手機的頂部並不是往常的iPhone瀏海，意味蘋果即將推出一款減少瀏海面積、甚或是沒有瀏海的iPhone；而到了2021年，新款iPhone將會開發出螢幕指紋，讓Touch ID回歸蘋果，Face ID有可能會消失。

不過外界對於郭明錤釋出的消息仍抱持著懷疑的態度，Face ID應該不會完全消失，尤其蘋果公司這星期推出一款新的iPhone廣告，宣稱Face ID比Touch ID「更容易，更安全」；但對於「瀏海」設計，蘋果確實有理由往更小的方向設計，明年下半年，新款iPhone前相機很有可能採用超小前鏡頭，猶如iPad Pro。

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關鍵字：iPhone,iPhone X,iPhone XS,蘋果,Apple,瀏海,北美要聞

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