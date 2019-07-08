影／星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

▲星巴克連續14天推出「買一送一」優惠。（圖／取自官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

迎接炎熱夏日來臨，不少連鎖咖啡業者推出優惠活動。其中，最受網友喜愛的星巴克再度推出「夏日數位活動」，連續14天都可抽買一送一優惠，包含星冰樂、茶瓦納都有機會抽到第二杯不用錢好康。

星巴克每次推出線上數位活動，都會吸引超過百萬人次參與，且平均可帶動業績成長約一成。而最新推出的「Summer on ice 沁涼夏日數位活動」自7/8至7/21開跑，消費者於活動期間進入活動網頁，抹去銀幕顯示冰杯上的水珠，即可獲得不同優惠。

至於優惠內容也比之前更豐富，除了有機會獲得全品項好友分享外，還有星冰樂系列好友分享以及瓦納系列好友分享、黑咖啡系列限定品項好友分享等。有抽中皆可享買一送一優惠。每人每天可享有一次活動參與。

除了不斷推出數位活動吸引消費者關注外，星巴克也長期耕耘會員經營部分，目前會員數已突破200萬人，貢獻超過一半業績。其中金星會員占比更高達30%，並貢獻業績占比達11～12%，顯示會員忠誠度十分高。預計今年會員數可再成長至215萬人。

另外，西雅圖極品咖啡則自即日起至7/31止，推出「夏日雙饗炮」冰咖啡優惠活動，期間平日週一到週五，購買防彈冰咖啡與冰釀咖啡，可享第二杯半價優惠。同時，憑家族卡消費，可享卡友優惠價160元。