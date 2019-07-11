最新「不做什麼」引發熱議　補教名師、國際健身女神大力支持





▲之前由日本男星阿部寬拍攝的爆紅廣告片，因倡導新生活概念：「要做什麼之前，先不做什麼」活動，鼓勵社會大眾學習放輕鬆，引起民眾廣大迴響。（影、圖／ETtoday新聞雲製作）



【 廣告企劃專案】



生活中心／台北報導

近年來各行業紛紛倡導工作與生活的平衡，先前由日本男星阿部寬拍攝的爆紅廣告片，因倡導新生活概念：「要做什麼之前，先不做什麼」提醒社會大眾放鬆的真諦，引起民眾廣大迴響，甚至有人超KUSO的想發起「不做什麼」投票活動，而話題也延燒到台灣街頭，採訪到國內補教界名師呂捷及國際級健身女神Annie分享他們如何幫助自己放鬆身心，享受悠閒安靜的片刻。





▲日本男神阿部寬拍攝原萃系列廣告，推廣「不做什麼」新生活運動，這股風氣引發熱烈討論。



日本男神阿部寬拍攝原萃系列廣告，意外掀起「不做什麼」討論風潮，多句slogan被大量引用當成流行標語，像是「先不做什麼，才能做得更長久」、「忙得團團轉，有時候也該不做什麼」、「偶爾不做什麼，人生也能往前」等，引發網友們熱烈討論。媒體進行街頭採訪，在台北最熱鬧的街頭聽聽時下年輕人對「不做什麼」的想法，多數民眾贊同人生偶爾要放空，若有相關活動，一定會去支持。

▲街訪素人認為，如果有「不做什麼」活動投票，他一定會支持。







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▲補教名師呂捷受訪，支持學生與勞工們要適時的放鬆。



補教名師呂捷擅長歷史，因為說話犀利爆紅！這次原萃「不做什麼」訪問也找上他。幽默的呂捷老師劈頭就說：「學生常常講不做什麼，是為了走更長的路嘛！」每天在工作跟KPI壓力之下，大家的要求都圍繞著效率與SOP流程，漸漸的每個人都變得一樣，「這跟喪屍有什麼差別！」呂捷笑說。他拿出歷史借鏡現代人，他提到，「歷史上幕僚最重要的工作通常不是建議主子去做什麼，而是阻止主子去做傻事，就像諸葛亮明知打不贏，但沒阻止劉備伐東吳，最後山河盡失」。呂捷表示如果有相關投票活動也會支持，希望大家能重視各行各業人們放鬆的需求。





▲健身女神Annie提醒大家要記得放輕鬆，偶爾讓自己什麼事都不做。

生活中遇到不愉快、不順利的事，靜下心好好整理思緒，好好沈澱反而更能了解內心真正的想法，就像「原萃」帶給消費者的經典理念：「不做什麼的放鬆，不加香料的好茶！」顯見人生歸零的重要性。國際級健身女神Annie，窈窕身材與樂觀心態吸引數萬名粉絲，她說：「現在的女生真的不要太逼自己，當你已經油門踩到底，真的就沒有再往上的空間了！」Annie身兼數職，經營健身房需要備課程，還要帶小孩及照顧香港的家庭，事情全部攪和在一塊的時候的確會無法喘息。因此，她提醒大眾放慢生活步調，每個人需要學習愛自己，充分享受生命裡的美好，同時表示非常支持「不做什麼」投票活動。

阿部寬在爆紅廣告片中，悠悠地道出台詞：「要做什麼之前先不做什麼的真諦，只靠我一個人是不夠的。」告誡現代人允許自己放輕鬆，幫助自己生活節奏不打結，學習在焦慮繁忙的時候停下來喝杯茶，享受暫時的忘憂時刻，未來的路才能走的更長遠。