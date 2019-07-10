快訊／升等論文涉嫌「違反學倫」　陽明蕭崇瑋被撤銷教授資格

▲陽明大學生藥所所長蕭崇瑋10日被拔除教授資格，退任副教授。（圖／校方提供）



生活中心／綜合報導

科技部日前收到檢舉，台灣大學附設醫院醫學研究部主治醫師陳昆峰涉嫌違反學術倫理，受到停權處分。針對相關案件，陽明大學10日召開教評會，對校內生藥所所長蕭崇瑋與陳昆峰的合作案展開學倫審議，晚間裁定「作者必須替論文負責」，撤銷蕭崇瑋的教授資格。

據了解，經過科技部、台大及台大醫院調查，陳昆峰為主的研究團隊中，有10篇論文被認定造假，且這10篇論文都有申請或取得科技部補助專題研究計畫。科技部早前決議，對陳昆峰做出停權10年的處分，不得申請研究計畫，同時會追回68萬的研究經費。

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▼陽明大學生藥所所長蕭崇瑋。（圖／翻攝自陽明大學生藥所）







不過，當時蕭崇瑋雖然也在研究團隊內，但陽明大學當時調查後，確認蕭崇瑋「就其論文負責之部分，沒有違反學術倫理之虞」。

陽明大學10日針對相關案件召開教評會。陽明大學秘書處主任秘書陳怡如說明，陳昆峰涉及的學倫事件發生在106年，但今天校評會討論的主要是，蕭崇瑋涉及的5篇造假論文中，被拿來當作教授升等資格評鑑論文，雖然蕭崇瑋也有到場也有到場澄清，但蕭也名列論文的作者，必須替論文負責。

陳怡如說，教評會討論過後，決定取消蕭崇瑋的教授資格，將蕭崇瑋退回副教授。她補充，學術研究中，最重要的就是學術倫理，研究者務必遵守、不得跨越紅線。

此外，陽明大學也指出，10日教評會出席委員全數通過，推翻院級、所級教評會之決議，因此撤銷蕭崇瑋的教授資格。不過，未來蕭崇瑋仍能依法尋求行政救濟。