快訊／機師鼓吹加料遭記2大過免職　工會凌晨發聲明：打擊上萬員工士氣

▲朱姓機師臉書挺罷工，鼓吹空服員送「特別餐」給反罷工者，被記2大過免職。（圖／翻攝自PTT）

記者柯沛辰／台北報導

長榮朱姓機師5日在臉書發文，笑說要空服員送「加料餐」給反罷工者，事後雖迅速刪除，但截圖仍在網路上瘋傳。長榮航空內部調查後，9日召開紀律評議委員會，認定朱姓機長煽動他人企圖加害公司員工、傳播挑釁言詞製造恐慌，已經危害飛安及公司形象，決議記兩大過免職，依規定可在14天內申訴。不過，桃園市機師工會10日凌晨發出聲明，指處分不符比例原則。

桃園市機師職業工會聲明全文：

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對於本會會員因發表於社群媒體之言論，而遭長榮航空資方免職一案之聲明如下：

長榮航空僅依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，即以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」之比例原則。

機師工會在獲知此事第一時間後，即已著手全力協助當事人，並將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查。本會懇切呼籲公司，宜審時度勢，任何涉及剝奪員工工作權之懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣，遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則之妥適調整。機師工會亦將在尊重當事人意願，保障會員工作權為最高原則之前提下，盡全力給予當事人所需之一切協助。

工會再次重申：工會高度重視勞動法令中所保障的每一位會員之勞動權益與工作權，任何涉及會員工作權剝奪之情事，工會都將以最高規格及最嚴肅之態度關切與處理。

最後，工會呼籲長榮航空公司，尊重每位員工在言論自由保障限度內的一切發言；同時，也提醒每一位工會會員，請格外留意並謹慎衡量發表於社群媒體等管道之公開言論，避免進一步激化內部員工彼此間之對立。