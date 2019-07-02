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嘉義高中林晉毅錄取哈佛　陽明大學專案「保留學籍」為台留才

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▲▼陽明、哈佛共同栽培 一圓嘉中林晉毅醫師夢。（圖／陽明大學提供）

▲林晉毅（右二）與陽明大學蔡金吾副教授（右一）、校長郭旭崧（左一）、哈佛大學彭仲康教授合影。（圖／陽明大學提供）

生活中心／綜合報導

錄取哈佛大學的嘉義高中應屆畢業生林晉毅即將赴美，陽明大學今（2日）天宣布將與哈佛大學共同培育人才，除了將協助林晉毅保留學籍外，未來他在美國攻讀四年的學分，將可抵免台灣至少兩年的醫學系課程，讓林晉毅仍有取得醫學士的機會，替台灣留下優秀人才。

林晉毅創下嘉義高中校史紀錄，成為該校第一位錄取哈佛的應屆畢業生。由於林晉毅也同時錄取陽明大學醫學系，日前陽明大學校長郭旭崧與醫學院院長陳震寰，特別南下嘉義給予祝福打氣。

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陽明大學指出，由於美國的醫學院多半只有學士後醫學系，意味著必須要先取得學士學位才能申請進入醫學院就讀；林晉毅將會在哈佛大學修讀生物資訊相關課程，無法立即獲得醫學士資格，而為了不讓林晉毅喪失醫學系畢業的初衷，陽明大學將專案保留林晉毅的學籍四年，讓他自哈佛大學畢業後可以順利銜接台灣的醫學系課程，同時抵免他在哈佛大學的學分，讓他能順利取得醫師執照，替台灣培育生醫人才。

這是陽明大學第一次主動替優秀的高中應屆畢業生保留學籍，日前也已獲得林晉毅一家人的感謝，同時林晉毅在赴美前也會正式向陽明醫學系報到註冊。目前陽明大學也已經安排林晉毅的學長，同樣來自嘉義高中、現為陽明腦科學研究所副教授蔡金吾，來擔任他的諮詢教授。未來林晉毅有任何生活、課業上的問題，都可以獲得陽明大學的協助。

昨天適逢陽明大學邀請哈佛大學醫學院教授彭仲康蒞校演講，林晉毅也特地從嘉義北上聆聽這場演講，替他即將到來的哈佛校園生活預先暖身，同時也預先參觀陽明大學校園。

陽明大學醫學系主任凌憬峰表示，非常高興也很榮幸，能培育像林晉毅一樣優秀的學生，陽明醫學系的學生一直有出國學習的傳統，無論是短期進修或參加會議，都鼓勵年輕學生能趁早獲取不同的人生經驗，這次替林晉毅保留學籍，讓哈佛大學先替台灣培育生資人才，後續再由陽明接手醫學系課程，對於學生、陽明與台灣社會能創造三贏，也讓更多人才有機會回流台灣。

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