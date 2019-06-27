涉約會性侵遭解聘　輔大副教授沈清楷5點聲明：指控方惡意中傷

▲輔大回應，校教評會的決議，按照程序，送教育部核定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

輔仁大學哲學系副教授沈清楷遭畢業女學生指控約會性侵 ，教評會做出解聘並4年不能被任何學校聘任處分。沈清楷對此發表5點聲明，其中提到，經輔大性平會調查結束，已認定本人並無「約會性侵」與「權勢性交」，對於匿名爆料惡意中傷、刻意抹黑，有必要澄清說明。

沈清楷先是表示，在性平調查期間遵守保密義務，故保持緘默，然而，新聞報導僅擷取片面資訊，故有澄清及平衡說明之必要。這段期間，部分人士與指控方持續於新聞媒體及網路散布不實與誤導之片面訊息，侵犯他人格與名譽等權利。

請繼續往下閱讀...

▲沈清楷說，性平會調查結束，已認定並無「約會性侵」與「權勢性交」。（圖／翻攝沈清楷說明）

沈清楷提到，輔大性平會經過將近4個月的調查，已經在6月5日做出最終調查結果。性平會的調查結果很清楚，但有媒體接受匿名爆料所說「約會性侵」，「權勢性交」並不成立（以性平會的法律術語來說，即是「證據不足」）。關於以上指控，自己問心無愧，指控方的匿名爆料，只是對他的惡意中傷、刻意抹黑。

▲沈清楷說，確實曾與指控方交往。（圖／翻攝沈清楷說明）

沈清楷說，確實曾與指控方交往，之後分手，直到指控方交了新男友後再與本人連繫，並提到她長期為身心症狀所苦，他認為基於過去的情感應給予關切，並建議其就醫。指控方結婚後，亦不斷要求和他恢復關係。自己力勸其應珍惜丈夫，卻屢遭曲解，指控方為達目的一再逼迫與恐嚇他，甚至在2月份開始以匿名方式對他發動網路攻擊與霸凌至今。

▲沈清楷最後說，在這段時間裡，最不忍心的是許多人的擔心。（圖／翻攝沈清楷說明）

沈清楷表示，自事發以來，之所以保持沈默，是因為深知網路時代中匿名言論可畏，多說無益，一切交給公正單位調查，自然會水落石出。此外，仍保持對善良人性的期待，希望指控方能早日終止對他的人格謀殺與人身恐嚇，並回復其正常的生活與珍惜其婚姻關係，故而在調查期間保持緘默。

輔大對此回應，校教評會的決議，按照程序，會送教育部核定，校方若接獲教育部核定結果後，會對外發布。