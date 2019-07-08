扛檢傷重責...消防員輕生！　葉毓蘭嘆：壓力無處釋放，政府應重視心理健康

▲薛姓消防員在去年台鐵普悠瑪出軌事件中被譽為檢傷英雄。（圖／翻攝徐松奕臉書）

突發中心／綜合報導

被封為普悠瑪檢傷英雄的宜蘭縣消防局冬山消防分隊薛姓隊員，7日下午輕生離開人世，讓親友們相當難過。對此，警察大學退休教授葉毓蘭發表文章感嘆，警察與消防經常扮演英雄，但是英雄也是人，他們目睹人間慘劇，經歷與同僚生離死別，內心所承受的壓力旁人無法想像，「除了災民之外，政府更應該照顧救災人員的心理健康。」

台鐵普悠瑪6432去年發生出軌事故，薛員面對上百位傷患，自願接下檢傷分類的重任，在宛如人間煉獄的事故現場仍保持冷靜，指揮現場人員設立檢傷站，並將救出的患者分成OHCA及重、中、輕度傷害（黑、紅、黃、綠牌），在一片混亂中建立起有效率的制度，才能於最短的時間內將所有患者救出送醫，因此在網路上被封為普悠瑪檢傷英雄。

然而，薛員卻在本月7日下午選擇在分隊的4樓倉庫輕生，死訊傳出後讓親友及網友們相當震驚，葉毓蘭在得知消息後，內心更是黯然。葉毓蘭表示，在一次參與美國聯邦專家來台訓練我國警消專案後，她發現美國對於警消的心理照護特別重視，「因為那些都是血淋淋的教訓換來的，可惜狗吠火車多年，顯然台灣不夠重視，或者沒有落實。」

▲面對薛員的輕生，葉毓蘭內心黯然，感嘆「狗吠火車多年，顯然台灣不夠重視，或者沒有落實。」（資料照／記者徐政璿攝）

葉毓蘭在文章中提起許多例子，其中不乏高雄氣爆事件，她提到，當時的高雄市消防局主秘及小隊長在爆炸後消失無蹤，雖然心裡清楚在千度高溫的焚燒下，他們可能早已成灰，但主秘同為消防局的女兒卻是不發一語，臉上毫無表情的在父親消逝的地點徒手一把一把泥土的篩檢，希望能找到父親的一些遺骸。

同樣，當時長時間沒有休息的打火弟兄們也在事發現場徒手挖掘，搶在黃金72小時即將過去時，弟兄們放聲哭喊「出來啦！不是說要同心嗎？快出來啦！」對此，葉毓蘭表示，「這幾個警消，都經歷了空前的心理創傷與壓力，因為他們『英雄』的角色，這些創傷與壓力很少被處理，他們也不會輕易向外求助。」

▲高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者，內心也承受著相當大的壓力。（圖／記者宋德威攝）

葉毓蘭再拿1995年美國奧克拉荷馬市聯邦大樓遭受恐怖攻擊舉例，當時一名警察數度衝進現場搶救傷者，成為全國注目的英雄，但事後該名警察卻是性情大變，落得妻離子散，最終抵不過內心壓力舉槍自盡。當時的聯邦緊急事務處理署對於警察的輕生深感歉疚，因此修改政策為所有救災人員均需接受心理醫生諮商，藉以釋放心中的恐懼與壓力，美國多數稍具規模的警察機關也都設有心理醫師，也要求所有經歷警匪槍戰、同伴殉職、處理過災變現場或目睹慘劇的員警，都需要心理醫師的諮商評估。

葉毓蘭還表示，「警察與消防經常扮演英雄，但是英雄也是人，也應該給這群英雄可以一吐胸中塊壘，釋放壓力的機會。警政署、消防署應該要制定重視警消人員心理衛生的政策，高雄市、新北市政府，除了災民之外，更應該照顧這些救災人員的心理健康。」

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