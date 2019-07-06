日本國三生遭逼下跪…寫「霸凌紙條」求救　班導師卻丟碎紙機

▲日本男學生遭霸凌，跳樓輕生。（示意圖／取自Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

日本岐阜縣岐阜市一名國中3年級男學生3日從公寓跳樓輕生，警方調查發現，男學生似乎在學校受到霸凌、要脅金錢，然而，知道一切事情的班導師卻將同學紀錄的「霸凌紙條」丟入碎紙機，沒能及時拯救男學生。

綜合日媒報導，男學生的屍體在公寓停車場被人發現，推測是從公寓跳樓輕生。不過警方調查男學生的家得知，男學生似乎長期遭受霸凌及金錢威脅，家中也有暗示霸凌的留言。

報導指出，男學生不僅被暴力對待、要脅金錢，甚至被迫在廁所向人下跪，或是接受同學把不喜歡的食物放入盤內，幫忙同學藏違禁品等。

這些霸凌行為隨後也獲得10多名學生的證實，事實上，早有學生將霸凌行為寫在紙條，並轉交給班導師，包括男學生說「很討厭，希望停止這種行為」以及同學寫下「因為擔心，我也會一起戰鬥，請老師將力量借給我們」，然而，班導師卻將霸凌紙條丟入碎紙機。

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該名班導師表示，知道霸凌一事後，有找過男同學面談，但男同學說「沒事」，以為事情已經解決，所以才會將霸凌紙條丟入碎紙機處理。事後岐阜市教育委員会也召開記者會為此謝罪道歉。

據悉，該校的班導師及學年主任、校長並沒有全部知情。校長也說，若能夠共有情報，或許就有機會防範學生輕生，「對於霸凌意識過低感到遺憾，且對共有情報的形勢過於天真而痛心」。

岐阜市教育部长早川肋丈夫也出面道歉，「沒能陪著孩子的悲傷與痛苦，實在讓人鬱悶，會追究霸凌發生的原因，對於死去的學生及家屬感到非常抱歉。」

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