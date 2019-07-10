影／借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵　存款男友全領光

記者陳凱力／新竹報導

新竹市青草湖附近的汽車旅館傍晚被民眾發現有女子陳屍於床上。新竹地檢署獲前往相驗後，認為與女子一同前往的陳姓男子涉嫌重大，經簽發拘票交警方執行後，目前已將陳男拘提到案，地檢署仍持續偵辦，深入了解中。

▲新竹一間汽車旅館發生命案。（示意圖／pixabay）

據了解，死亡的是29歲的戴姓女子，與29歲陳男為男女朋友，兩人於9日辦理入房後，先在房內喝酒、吃宵夜，共度一夜春宵，最後疑因陳男要向戴女借錢不成，兩人口角爭執間，陳男竟失手將戴女勒斃。陳男於清晨離開並帶走戴女的提款卡離開汽車旅館，獨留戴女的屍體於房內床上。

陳男離開後前往提款機將戴女提款卡內的十餘萬盜領一空，直到10日中午退房時，房務人員前往敲門才發現戴女竟裸身陳屍房內，一旁還有摺疊整齊的女性衣物，消防人員前往協助將戴女送醫。

由於戴女頸部有明顯勒痕，看似明顯死亡，只是戴女早晨6點多還LINE同事，要她幫忙打卡，之後就關機訊息全無，檢警也懷疑是陳男故佈疑陣。警方鎖定陳男後，報請檢方簽發拘票前往逮人，但期間陳男竟還LINE給前妻「我已經殺了戴女，下一個就是你！」前妻嚇得趕緊報案，警方也擔心殺紅眼的陳男真的會去找前妻，於是請她虛與委蛇拖延時間，引蛇出洞後，才於晚間7點多順利在新竹縣竹東鎮逮捕陳男。

由於陳男疑似有吸毒情形，遭警方逮捕時只剩下9萬多元，全案由檢警朝強盜殺人方向漏夜偵訊中。

▲檢警仍在釐清此案真相。（圖／記者陳凱力攝）

▲房務人員中午清理房間時才發現戴女陳屍於房內。（圖／記者陳凱力翻攝）