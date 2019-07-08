孝子開槍「射穿腎臟棄屍」被判無期　二審逆轉18年...法官：幫母討債

▲柯傑雄和母親感情很好，對母親非常孝順。（圖／翻攝當事人臉書）



地方中心／高雄報導

高雄市一名37歲男子柯傑雄，因為不滿張姓女子積欠母親45萬元不還，又找不到人，竟然押走張女哥哥到山區談判，之後將對方殺害棄屍大寮山區。一審高雄地院依殺人罪判柯男無期徒刑；經上訴，高雄高分院認為，柯男是為母討債，因此輕判18年有期徒刑，褫奪公權8年，可上訴。

柯傑雄有毒品和槍砲前科，平常從事鐵工，不過2016年車禍後無法工作，未婚沒有特定居所，疑似因為吸毒才認識鍾姓和金姓同夥；為了幫媽媽討回45萬，2017年8月8日他轉而找張女哥哥，將人押上車後，因爆發扭打衝突，往對方背部開槍、射穿腎臟，造成張女哥哥當場慘死，再冷血棄屍在大寮山區。

柯傑雄被抓後供稱，沒有打中被害人要害，聽到對方奄奄一息呼救還有帶他到醫院，後發現時沒有氣息，才丟棄在大寮山區；柯男氣憤指出，張女借錢賭博，贏錢也不還，當母親要把錢拿回來時，張女哥哥的哥哥竟又遊說母親投資賭場，根本想騙人。

高雄地院一審依殺人等罪判柯男無期徒刑，褫奪公權終身；同夥金男被依持有槍械、妨害公務、棄屍罪等判應執行5年6個月有期徒刑，黃男則被依遺棄屍體罪判刑9個月。

案上訴至二審，高雄高分院認為，柯傑雄朝死者背部開槍，有不確定殺人之故意，且本案起因於柯傑雄不滿張女拖欠母親債務，而引發殺機，與一般犯罪的人是為自己本身的情殺、仇殺等犯罪動機有差別，因此此改依殺人罪輕判18年有期徒刑，褫奪公權8年，可上訴。

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