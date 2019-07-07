2人背景曝光！小三被嫌「矮黑醜」　怒下藥「橡皮筋綁下體」勒斃75歲男友　

▲江女載著昏睡的黃男，在路上肇事逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）

社會中心／綜合報導

屏東65歲江姓小三，在萬巒鄉內一間知名豬腳店上半時就認識75歲黃姓男友，離職後到黃男的檳榔園工作兼偷情。她因不滿75歲黃姓男友花心，還嫌她「矮黑醜」，先下藥後將對方的生殖器用橡皮筋綁住，勒斃棄置堤岸邊，之後被檢警逮捕。江婦的前同事們得知此事都覺得驚訝，「她不醜啊，我們還叫她黑美人呢。」

綜合雙方親友說法，死者黃男是有婦之夫，和太太很少連絡，與江婦交往至少3年，但最近不時對她冷潮熱諷，還嫌她「又矮又醜又黑」，加上行跡可疑，引起江婦忌妒。她後來發現黃男竟還私下和其他女子交往，因此和對方發生口角。

3日中午，江女在魚湯加入安眠藥和酒給黃男喝，等到對方變得昏沉後，就拐他到堤防散步，並攙扶上車。江女在車上等到黃男陷入昏睡後，拿出預藏的橡皮筋綁住他的生殖器，卻找不到剪刀。慌張的江女開車載著黃男到南華大橋堤岸邊，想著這些日子被男友的種種嫌棄和背叛，氣得在車上用繩子勒斃對方。她原本打算要棄屍，但因拖不動死者乾脆把他拉下車後逃逸。檢警獲報後查出死者身分，開出拘票追查江姓女子行蹤，發現她駕車逃亡過程中肇事逃逸，循線將她拘提到案，訊後依殺人罪嫌向法官聲押獲准。

▲江婦姓婦人涉嫌勒斃男友，被屏東地檢署依殺人罪嫌聲押獲准。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

根據《自由時報》報導，江女是高雄市甲仙區人，在屏東萬巒鄉獨居的日子，曾到知名豬腳店上班近7年，但經濟狀況差，還曾和老闆借過錢。豬腳店同事說，江女一周上3到4天班，上班時常會講電話，一看就知道是在和男友說話；得知江女被黃男嫌棄外表後，同事表示，「她不醜啊，我們還叫她黑美人呢。」

黃男親友則表示，他早年練過武術，之後開檳榔園親自耕作，和江女交往期間也讓對方來園裡幫忙；他和妻子育有2女1子，孩子們也都長大成家，為人不錯，「就是風流了點」。