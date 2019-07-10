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蘇嘉全妻若參選「屏東成艱困選區」　卓榮泰：努力讓選情單純化

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▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠傳出將以無黨籍身分投入屏北地區立法委員選舉，日前她出席出席行政院長蘇貞昌視察屏東農業生物科技園區籌備處時，面對媒體的詢問時表示仍在拜訪中，但也坦承，蘇嘉全確實對她是否參選「很為難」。民進黨主席卓榮泰10日受訪時表示，目前還沒有最後確定的消息，不過會努力讓選情單純化。

針對洪恆珠參選傳聞，卓榮泰10日出席民進黨中常會時表示，現在還沒有最後正確的消息，蘇嘉全帶領整個立法院，對立院生態最清楚，長期以來對黨籍委員也都很照顧，在這個角度上妥善了解之後，會與蘇嘉全一起處理，應該不會是成為問題的問題。

卓榮泰說，因為自己才剛從美國出訪回台，還沒有跟蘇嘉全連絡過。至於傳出蘇嘉全「管不了太太」的說法，他也無奈回應，「這個事情不是我在這裡能表達意見的」。是否擔心屏東成為艱困選區，他強調，「屏東應該不至於，也絕對不會是，會努力讓選情單純化」。

談及艱困選區，卓榮泰指出，黨一直很努力，今天就會有幾個徵召區完成，艱困選區牽涉到黨內同志參選意願，以及與其他友好團體及政黨合作的方式，所以需要比較慎重，本來時程希望七月底完成，現在也正在朝著這個目標前進，每個禮拜都會有適度的進度。

提及立委蕭美琴在花蓮的席次，卓榮泰說明，花蓮因為對方政黨提名雖然已經確定，但還是有一些變化，希望能慎重處理，蕭美琴經營地方多年，黨對於她參選的想法是一致的，沒有其他替代人選，但還是認為應該給蕭美琴多一點時間思考，她對地方使命感很大，希望能讓她好好思考用什麼力量幫助花蓮才是最好。

此外，針對有沒有跟前行政院長賴清德聯繫，卓榮泰透露，出訪前有跟賴清德通過電話，後續雙方的朋友也有持續溝通。

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關鍵字：卓榮泰,蘇嘉全,艱困選區

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