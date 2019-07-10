賭海浮沉一生！「六指賭魔」陳宏宗嘉義命喪槍口　左掌4度斷指原因曝光

記者張君豪、翁伊森、莊智勝／嘉義報導

槍擊要犯陳宏宗10日清晨遭警方圍捕，還在嘉義大埔山區與特警展開激烈駁火，最終頭部中彈身亡。事實上，早在過去陳宏宗遭刑事局通緝時，警方就曾皆露他最大的特徵就是「左手掌僅剩大拇指」，江湖中人也都稱他為「六指仔」。刑事局警方透露，陳宏宗會少了4根手指，原因就是太愛賭。

▲陳宏宗因常在賭場耍老千，屢屢遭到抓包剁手指，因此左手掌才會僅剩1根大拇指。（圖／記者林悅翻攝）

陳宏宗生性兇狠，且隨身帶槍，105年、106年分別在雲林、台南犯下2起槍擊案。在台南玉井槍擊案發生、2名員警遭到陳宏宗開槍擊傷後，刑事局也公布陳嫌特徵，其中最惹人注目的就是陳嫌左手僅有大拇指。警方還提醒，如若民眾遇到有此特徵的人、或是刻意遮掩左手掌的可疑人士，務必留心。

▲陳宏宗與警方駁火後當場中彈身亡，檢察官事後趕抵現場勘查。（圖／記者翁伊森攝）

如今陳宏宗在與特警駁火過程中中彈身亡，殯葬人員到場協助處理遺體時還向記者透露，陳宏宗在南部地區相當有名，因為左手僅剩1指，因此江湖上人稱「六指仔」，儘管左手不便，但作起案來仍是不減其兇狠本色。

刑事局員警私下透露，陳宏宗並非是天生殘疾，原本他也與常人無異，雙手共有10根指頭，但在犯下槍擊案錢，陳宏宗嗜賭成性，幾乎可以用「賭魔」2字來形容，時常流連在嘉義、台南、高雄一帶賭場。

▲葬儀社人員表示陳宏宗在江湖上有個響亮的外號，人稱「六指仔」。（圖／記者翁伊森攝）

雖然陳嫌好賭，但本金卻不多，因此常常異想天開，在賭場內出老千詐賭想贏錢，如在牌上作記號、偷藏牌等；但由於陳嫌老千手法太過拙劣，時常遭賭場圍事識破，按照道上規矩，敢在賭場內作牌詐賭，就只有「剁手指」一途。更戲劇化的是，陳宏宗的4根手指並非是「一次剁光」，而是被抓到多次老千，分成4次剁斷，儘管如此，陳宏宗仍是學不會教訓，沉迷賭道中做著翻身發財夢，用「賭魔」2字形容再貼切不過。

如今陳宏宗為了曾犯下的2起槍擊案付出代價，兇狠暴戾、卻又荒腔走板的人生終於謝幕，令外界不勝唏噓。

▲家屬到場認屍時，僅看手指部分，就確認死者為陳宏宗無誤。（圖／記者翁伊森攝）