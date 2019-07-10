要犯巢穴曝光！陳宏宗逃亡半年躲「曾文水庫旁工寮」　神秘男每日送餐供食

▲陳宏宗犯下襲警案後逃亡逾半年，期間一直躲藏在曾文水庫後方一處工寮中。（圖／記者武承翰攝）



記者張君豪、莊智勝／嘉義報導

槍擊要犯陳宏宗10日清晨在警方的圍捕下命喪槍口，頭部滲血身亡。警方深入追查，發現陳宏宗在107年12月12日犯下台南玉井開槍襲警案後，連夜逃往嘉義大埔山區曾文水庫後方，躲藏在由另名余姓男子所提供的工寮內，逃逸至今已逾半年。

警方調查，陳宏宗因西螺果菜市場槍擊案而遭到警方追緝，在逃逸許久後，107年12月12日玉井警方終於發現陳嫌行蹤。當天深夜，警方見一名男子騎著單車行跡相當鬼祟，經上前攔檢後，陳嫌心虛掏槍襲警，朝著2名員警扣下板機，所幸當下員警身穿防彈衣，僅受到輕傷。

▲陳宏宗擔憂行蹤曝光，連夜逃亡20公里，轉往大埔山區躲藏。（圖／翻攝Google Maps）

二度作案後陳宏宗警戒心更高，擔憂行蹤曝光遭到警方鎖定，連夜奔逃20公里轉往嘉義大埔山區躲藏。在陳宏宗死後，警方深入調查，發現這半年多來陳嫌就躲在曾文水庫後方一處工寮中，該處工寮是由另名余姓男子所提供，且除了住之外，余男平時還負責供給陳嫌飲食，照料其生活起居。

警方指出，目前陳宏宗與該名余姓男子關係為何仍有待釐清，稍早已經將余男帶回中部打擊犯罪中心調查。

▲在陳宏宗身亡後，提供其住所、日常飲食的余姓男子也遭警方帶回調查。（圖／記者翁伊森攝）