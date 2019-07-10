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子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚彈痕

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記者李忠憲、莊智勝／嘉義報導

警方10日清晨調集警力前往嘉義縣大埔山區圍捕槍擊要犯陳宏宗，雙方還一度在現場展開駁火，當時其中一名許姓維安人員正要下車，不料陳嫌擊發的子彈就突然擊穿擋風玻璃、射入許員防彈頭盔中，彈頭還沿著帽緣、在頭盔與許員頭部間的狹小縫隙滑了一圈，最後掉出落在汽車儀表板上。警方事後也表示，子彈都打進防彈頭盔中，但許員僅只受到頭皮擦傷，「真的是命大！」

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，維安人員遭到流彈驚險擦過頭皮，頭盔照。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，許員幸運閃過子彈，僅頭皮擦傷（紅圈處為彈著點）。（圖／記者李忠憲翻攝）

中部犯罪打擊中心警方還原許員遭到子彈波及當下，當時警方3部維安車輛已經趨前包圍陳宏宗，陳嫌見再無路可逃，當即掏槍朝著警方連轟5槍，其中2發子彈射中警方防彈盾牌，還有1發子彈，則射中正要下車支援的許員。

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，在警盾、維安車輛上留下彈痕。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，在警盾、維安車輛上留下彈痕。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，維安人員遭到流彈驚險擦過頭皮，頭盔照。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲當時駕駛座上的許員正準備打開車門、下車支援，豈料子彈卻突然貫穿擋風玻璃，擦入他防彈頭盔內。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，許員當時擔任維安車輛駕駛，在包圍陳嫌後，許員便打開車門準備下車支援攻堅，不料陳嫌突然發難，霎時槍聲大作，許員還來不及下車，一發子彈就貫穿擋風玻璃、自許員防彈頭盔左側與額頭間射入，彈頭在射穿保麗龍後，還沿著帽緣內部、在許員頭部與頭盔間的狹小縫隙中滑行，自左方滑了一大圈到右方，最後再從頭盔右側飛出，掉落在汽車儀表板上。

而遭到槍襲的許員，事後坐上救護車前往醫院治療，當時還能自行下車步行走進院內填寫資料，經醫師初步診查後，發現許員僅有額頭處遭到子彈擦傷、紅腫，並未有內出血、腦震盪等較嚴重傷勢，經冰敷治療後，已讓其出院返家休養。

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▲▼嘉義警匪駁火，現場畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，維安人員遭到流彈驚險擦過頭皮，頭盔照。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，維安人員遭到流彈驚險擦過頭皮，頭盔照。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗連開5槍，在警盾、維安車輛上留下彈痕。（圖／記者李忠憲攝）

▲警匪駁火相當激烈，許員防彈頭盔、警用盾牌上彈痕累累。（圖／記者李忠憲翻攝）

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關鍵字：嘉義,陳宏宗,防彈頭盔,圍捕,槍擊要犯

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