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直擊駁火現場！陳宏宗身中2槍「警破窗壓制」　頭滲鮮血染地嚥氣亡

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記者翁伊森、李忠憲、莊智勝／嘉義報導

江湖人稱「六指仔」、犯下2起槍擊案的通緝要犯陳宏宗，在逃逸多年後後終於遭警方掌握行蹤，大批警力10日清晨前往嘉義大埔山區展開圍捕，陳嫌頭部中槍當場身亡。據了解，陳宏宗中槍後第一時間仍還保有意識，特警見狀後立即擊破車窗、將其拖下駕駛座壓制在地，但在警方上銬後不久，陳嫌呼吸逐漸微弱，頭部還不斷滲出鮮血染紅柏油路面，最後就此氣絕。

▲▼嘉義槍擊要犯遭擊斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲槍擊要犯陳宏宗在嘉義大埔山區中彈身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，陳宏宗生性兇狠，且隨身攜槍，是極度危險的人物。105年12月，陳宏宗在雲林西螺果菜市場與攤販發生口角，竟夥同另對父子到場開槍尋仇，事後父子倆主動投案，而陳嫌仍然在逃；107年12月，台南玉井警方發現陳嫌在路上遊蕩，形跡相當可疑，當下立即上前攔查，不料陳嫌見警後二話不說立即掏槍擊發，所幸當時員警身穿防彈衣，僅有受到輕傷。

在逃亡許久後，警方終於掌握陳嫌行蹤，立即調集警力於10日清晨前往嘉義大埔山區圍捕。警方指出，陳嫌相當狡猾，為躲避警方追緝，還特地將原本黑色的休旅車自行烤漆、變色成全白；當下警方見到陳嫌駕駛車輛沿路下山，立即驅車上前攔截去路。陳宏宗見勢頭不妙，打檔倒車想逃，但後側、左側皆遭到警車迅速包圍夾擊。

▲▼嘉義警匪駁火，現場畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼嘉義警匪駁火，現場畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲陳宏宗中彈後遭警方拖下車、壓制在地。（圖／記者李忠憲翻攝）

眼見去路全遭警方封死，陳宏宗仍不放棄，持續做困獸之鬥，掏出隨身攜帶槍枝朝著員警猛開5槍，其中1槍擦過許姓維安人員頭皮、還有2槍擊中特警防彈盾牌。現場特警見陳宏宗火力強勁，當即拔槍還擊，朝著陳的右腿開了一槍；另名幹員見情勢緊急，也連忙扣下板機，朝著陳嫌座車、駕駛座位置連開2槍。

在槍響過後，特警見陳宏宗似乎不再掙扎，當即上前擊破駕駛座車窗，並將陳嫌拖下車、壓制在地上銬；當時陳嫌遭警方逮獲時還有意識，但不久後呼吸逐漸轉弱，頭部還不斷滲出鮮血，隨後當場嚥氣身亡。

警方經初步檢傷，確認陳嫌右小腿有一彈孔，且頭部也有槍傷，清查後確認腿部槍傷為特警所射，而另名幹員所擊發的2槍雖在陳嫌座車上留下明顯彈痕，但目前卻仍無法判定子彈是否穿透車身擊中陳嫌頭部，因此仍不排除陳嫌眼見逃生無望、遂舉槍自戕的可能。

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▲▼嘉義警匪駁火，槍擊要犯陳宏宗中彈身亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳宏宗遭警方壓制上銬後，頭部不斷湧出鮮血，隨後呼吸漸趨微弱，短短數十秒即嚥氣身亡。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義警匪駁火，現場畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼嘉義警匪駁火，現場畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲維安車輛擋風玻璃、警盾皆遭陳宏宗開槍擊中。（圖／記者李忠憲翻攝）

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關鍵字：陳宏宗,嘉義,大埔,槍擊要犯

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