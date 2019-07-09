汪建民生活困頓粉絲幫借500萬元　無息助度難關卻沒還挨告詐欺

▲汪建民近年較少出現在螢光幕前，疑因經濟困難，靠粉絲幫忙借錢度過難關。（圖為資料照／水元素提供）

記者劉昌松／台北報導

藝人汪建民近年較少出現螢光幕前，但死忠粉絲仍對他愛護有加，1名蔡姓女粉得知汪的經濟狀況不佳，幫忙向另名70多歲的阿嬤粉絲借錢，阿嬤知道錢是要給汪度難關用的，陸續無息借款，但後來汪拖延償還500萬多元債務，阿嬤擔心老本拿不回來，控告汪和蔡女詐欺，因3人事後私下和解，台北地檢署9日處分不起訴。

曾與藝人寶媽交往的汪建民(50歲)，近年淡出螢光幕前，日前難得出席日本電影《阿嬤，不要忘記我》首映時提到，片中失智症阿嬤，跟他現實生活正在照顧的媽媽有著相同病症，汪並坦言，3年前媽媽發病後，就淡出演藝圈。

雖然淡出螢光幕，但汪仍和粉絲當朋友，維持互動，1名40多歲蔡姓女粉絲因得知汪的生活經濟狀況不佳，和另名手頭較為寬裕的阿嬤級粉絲商量幫忙，最後就由蔡女出面簽下借據，從2017年4月到2018年3月間，陸續向阿嬤借錢給汪用。

阿嬤知道這些錢本來就是要借給汪的，因此不算利息，當作幫汪度過難關，但是後來汪開始以馬上就有戲約、通告等理由，拖延還錢，阿嬤開始擔心拿不回老本而提告，檢察官收案後，先安排汪、蔡和阿嬤3人進行調解成功，阿嬤希望撤告，汪、蔡因此獲處分不起訴。

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