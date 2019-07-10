MBA降價3,000元、學生降6,000元　MBP剩下Touch Bar版本

▲MacBook Air降價3,000元，學生價則折6,000元。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／綜合報導

MacBook Air變得更好入手了！Apple官網昨（9日）晚更新了MacBook Air，為其 Retina 顯示器注入「原彩」顯示技術，且從原價為39,900元降為36,900元，大專院校學生的價格更優惠，只要33,900元。另外，官方也宣布入門級的13 吋MacBook Pro也將全面搭載Touch Bar，售價為42,900元、大專院校學生則為39,900元。而12吋的MacBook目前已從官網中下架。

不過Apple此次的降價重點是擺在學生開學季優惠，官網顯示MacBook Air與MacBook Pro是 Apple「開學促銷活動」的一部分，只要購買符合條件的 Mac 筆記型電腦或 iMac ，搭配Beats Studio 3 Wireless頭戴式耳機，即可獲得促銷優惠。

Apple Mac產品行銷資深總監 Tom Boger 表示，大專院校學生喜愛Mac，這是他們無論是在宿舍還是教室所仰賴的筆記型電腦，同時也是高等教育學生的首選。學生可以用33,900元的優惠價格購買 MacBook Air，也能以39,900元購買具有更快速效能、觸控列及Touch ID的13吋MacBook Pro更新機型。」

不過要注意的是，更新價格的MacBook Air與搭載Touch Bar入門級13 吋MacBook Pro目前官網尚未開放選購，不過官網上都寫著「全新款推出日期敬請期待」，應該也意味著消費者不需要等太久就可以訂購了。