　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MBA降價3,000元、學生降6,000元　MBP剩下Touch Bar版本

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼MacBook Air、MacBook Pro。（圖／翻攝自官網）

▲MacBook Air降價3,000元，學生價則折6,000元。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／綜合報導

MacBook Air變得更好入手了！Apple官網昨（9日）晚更新了MacBook Air，為其 Retina 顯示器注入「原彩」顯示技術，且從原價為39,900元降為36,900元，大專院校學生的價格更優惠，只要33,900元。另外，官方也宣布入門級的13 吋MacBook Pro也將全面搭載Touch Bar，售價為42,900元、大專院校學生則為39,900元。而12吋的MacBook目前已從官網中下架。

▲▼MacBook Air、MacBook Pro。（圖／翻攝自官網）

不過Apple此次的降價重點是擺在學生開學季優惠，官網顯示MacBook Air與MacBook Pro是 Apple「開學促銷活動」的一部分，只要購買符合條件的 Mac 筆記型電腦或 iMac ，搭配Beats Studio 3 Wireless頭戴式耳機，即可獲得促銷優惠。

Apple Mac產品行銷資深總監 Tom Boger 表示，大專院校學生喜愛Mac，這是他們無論是在宿舍還是教室所仰賴的筆記型電腦，同時也是高等教育學生的首選。學生可以用33,900元的優惠價格購買 MacBook Air，也能以39,900元購買具有更快速效能、觸控列及Touch ID的13吋MacBook Pro更新機型。」

不過要注意的是，更新價格的MacBook Air與搭載Touch Bar入門級13 吋MacBook Pro目前官網尚未開放選購，不過官網上都寫著「全新款推出日期敬請期待」，應該也意味著消費者不需要等太久就可以訂購了。

ET快訊
館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」

關鍵字：MacBook Air,Touch Bar,MacBook Pro,MacBook

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MBA降價3,000元、學生降6,000元　MBP剩下Touch Bar版本

又偷偷上架！Apple HomePod上市　夏季末才要出貨

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

陳建州水池「拋飛」4歲雙胞胎兒　 飛翔頭部朝下...勇敢往前游！

MBA降價3,000元、學生降6,000元　MBP剩下Touch Bar版本

又偷偷上架！Apple HomePod上市　夏季末才要出貨

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

郭台銘選情緊繃落淚　朱立倫：現在只是初選，尊重機制

台南登革熱再+2！　工作地鄰近「開山里」研判為同波感染

蔡英文自稱「台灣總統」　費鴻泰：不承認中華民國就別再選總統

Lamigo賣5.88億差臨門一腳　郭台銘暗示「他」政治力介入阻擋

鍾小平退黨倒戈支持　柯文哲嘆：像被趕鴨子上架

雲端最前線／國民黨新共主將揭曉　郭、韓勝選關鍵在「他」？

台積電採每季配息利多　助攻股價向上走揚

溫昇豪變身「花美男」斗膽逗獅　大熱天穿長袖挺夏姿

基隆台2水泥車「高速對撞」！車身猛烈側翻　油料傾瀉而出...1駕駛遭夾命危

東方餐飲龍頭瓦城Q2營收12.1億元創新高　今年展店上看25家業績可期

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

3C家電熱門新聞

Apple HomePod台灣..

打字按Enter就消失　4字檢..

微軟承認Windows 10更..

燦坤全民購物節7/12開跑

iPhone 11R「紫、綠」..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

iOS、Android比一比　..

沃達豐5G網路在英國上線！最高..

Pixel 4 XL渲染圖再曝..

蘋果CEO庫克接班人選浮出水面

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利..

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦..

iPhone XI邏輯版重新設..

Acer day將在7/12開..

更多熱門

相關新聞

最貴Macbook Pro　21.2萬考驗信仰

蘋果公司（Apple）2019年版本的MacBook Pro近日在台灣開賣，升級重點包括搭載第8代、第9代Intel處理器，更好的連觸控列和Touch ID等。特別的是，果粉若在官網上選購15吋Macbook Pro，再將硬體自訂到最頂級，如32GB記憶體、4TB SSD（固態硬碟），一台要價是令人咋舌的21萬2150元。

郭明錤：蘋果MacBook Air將採用新剪刀腳鍵盤

FCC資料曝光MacBook Pro新型號

MacBook Air 2018主機板有瑕疵！蘋果低調發信「免費換」

調研預測：16吋MacBook Pro將至

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 長榮罷工 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5董事

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回13字笑翻網

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！「摸胸交纏一夜玩2男」

更多

最夯影音

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面