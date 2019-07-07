台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

▲圖為2018年版本MacBook Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果公司（Apple）2019年版本的MacBook Pro近日在台灣開賣，升級重點包括搭載第8代、第9代Intel處理器，更好的連觸控列和Touch ID等。特別的是，果粉若在官網上選購15吋Macbook Pro，再將硬體自訂到最頂級，如32GB記憶體、4TB SSD（固態硬碟），一台要價是令人咋舌的21萬2150元。

記者實際上台灣蘋果官方網站，選擇2019年版15吋MacBook Pro，低階款7萬7900元起跳、高階版則是8萬9900元起步。選擇高階版後，民眾依然能視需求提升硬體規格，包括加6520元換成2.4GHz 8 核心Intel Core i9處理器，加1萬3040元選用32GB DDR4記憶體，加1萬1410配備Radeon Pro Vega 20繪圖處理，加9萬1280元改成最頂級的4TB SSD儲存裝置，一共為21萬2150元。

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除了硬體上的升級，果粉也能在官網上先行購買實用的預裝軟體，如9990元加購蘋果推出的專業級視訊剪輯軟體Final Cut Pro X，6590元買蘋果專業級音樂軟體，讓手上的MacBook Pro成為最尊榮的版本，一台要價22萬8730元，相當考驗口袋深度。

▲PTT網友吐槽，MacBook Pro加價頂級的顯示卡Vega 20跑分只約等於2016年出的GeForce GTX 1050 Ti 。（圖／翻攝蘋果官網）

消息傳上PTT，多數網友對這樣的價格感到咋舌，但也有人覺得是合理的市場區隔，「這真的買不下去呵呵」、「重新定義電腦效能，便宜」、「這規格到底有什麼能力賣到20萬」、「只看規格也沒用，它會過熱」、「快點買起來喔，嫌貴的就是信仰不足喔」、「尊絕不凡，期待開箱文。」

本站新聞〈Apple推8核MacBook Pro〉提到，這是MacBook Pro首度配備8核心處理器，Apple指出，比起4核心MacBook Pro，8核心處理器的MacBook Pro提供效能速度最快可達2倍；比起6核心MacBook Pro，提供最多可達40%效能。該款產品搭載了Retina顯示器、超高速SSD、T2安全晶片、全天電池續航力以及 macOS。

▼MacBook Pro硬體升好升滿，再加購官方推薦的專業軟體，一台售價直逼23萬元。（圖／翻攝蘋果官網）