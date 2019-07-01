MacBook Air主機板爆出瑕疵！蘋果低調發信「免費換」…查詢網址看這裡

▲蘋果MacBook Air 2018竟傳出主機板有瑕疵。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

蘋果電腦竟然再傳出問題！根據內部文件資料顯示，蘋果公司（Apple）2018年款的MacBook Air主機板有瑕疵，少數MacBook Air發生不明問題難以處理，蘋果為此將受影響的MacBook Air用戶發送電子郵件，並讓用戶知道是否符合主機板更換的資格，目前尚未解釋主機板瑕疵問題為何。

繼MacBook Pro 2016蝶式鍵盤有瑕疵、Macbook Pro Touch Bar嚴重螢幕背光、少數舊款15吋MacBook Pro可能電池過熱而有起火風險，蘋果電腦再傳出問題！根據MacRumors報導，2018年版本的MacBook Air確認少數機台的主機板有瑕疵，官方已經寄出電子郵件讓用戶得知是否符合主機板更換的資格。

如果用戶尚未收到電郵，卻懷疑手上的MacBook Air有問題，也可以自行上官網提供的支援網站，輸入序號後查詢電腦是否在這批有異常的名單中。若MacBook Air存有問題，經確認後可以直接透過Apple Store預約維修。

報導指出，若不小心購買到瑕疵的MacBook Air，用戶可以在購買日期的4年內獲得維修資格，但必須要在非人為的情況下，官方才會提供免費更換主機板的維修服務；如果是人為損壞，蘋果官方就會收取必要的維修費用。

▲蘋果召回方案針對MacBook Air，不影響其他MacBook機型。（圖／記者邱倢芯攝，資料照）