MacBook Pro出現「神祕型號」！FCC資料曝光…果粉急等蘋果發表會

▲蘋果（Apple）今年5月更新MacBook Pro。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）在5月更新Touch Bar版本的MacBook Pro 2019，採用最新處理器並改善蝴蝶鍵盤問題，然而相隔沒多久，美國聯邦通信委員會（FCC）認證文件，竟然出現了一份沒有發表過的A2159型號，推估這台應該是新款13吋MacBook Pro，該消息一出，引起果粉在各大社群平台熱烈討論，並期待今年秋季的蘋果發表會。

根據FCC資料顯示，細節資訊透露不多，電腦的底部僅顯示A2159型號，且外部設計也很難判斷是否變動，但從機器背面顯示的額定功率20.3V-3A Max，推估這一台應該是13吋的MacBook Pro。

▲美國聯邦通信委員會（FCC）認證文件出現了一份沒有發表過的MacBook型號。（圖／翻攝自FCC文件）

蘋果公司在5月就已經升級Touch Bar版本的MacBook Pro，無Touch Bar的MacBook Pro已經有兩年沒有更新，因此推測蘋果這次會把這款MacBook Pro更新至最新版，並且將處理器升級成第八代，與iPhone 一同發表。

FCC目前已經把相關資訊隱藏起來，但相關截圖仍廣為流傳，引起果粉矚目與討論。值得一提的是，天風國際證券分析師郭明錤、國際預測機構IHS Markit日前都不約而同指出，蘋果準備將在今年秋天推出一款16吋MacBook Pro，也預計將推出13吋MacBook Pro或MacBook Air，記憶體擴增至32GB。