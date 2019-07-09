iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

▲一支iPhone所能獲得的iOS軟體更新較Android手機來得更長。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

你身旁一定有幾個朋友會說「iPhone比較耐用」、「好幾年前的iPhone現在還是爽爽用」之類的話；不過，iPhone是否真的有比Android系列手機來得耐用，這一點或許可以用研究機構的數據來加以佐證。不過要注意的是，這裡所比較的是軟體支援的部分，並非機身是否耐摔等問題，而是作業系統的支援性。

雖然有許多果粉對於iOS 13將不支援iPhone 6系列以前機型感到相當失望，並且認為自己所持有機型「被拋棄」，但根據數據研究機構Statista所公布的一張圖片顯示，除了前幾代的產品外，從iPhone 4S開始一支iPhone最少也能被5代的iOS所支援，iPhone 5S產品甚至可接受6代iOS作業系統支援；這意味著，一支iPhone若是機身沒有受到物理上的損傷，少說可使用5年以上。

▼根據數據研究機構Statista所公布的一張圖片顯示，一支iPhone若是機身沒有受到物理上的損傷，少說可使用5年以上。（圖／翻攝自Statista）

一支手機可使用5年以上對於Android手機來說其實相當長，因為根據AOSMark網站的分數評估發現，目前提供作業系統支援更新最勤的就是Google的Pixel系列手機，在總分為6分的情況下，Google拿下了3.5分，為所有Android手機廠商中最高分。

但若是檢視Google官網會發現，Google官方僅承諾消費者，Pixel手機在上架Google商店後的3年內都可以收到作業軟體的更新支援；以今年所推出的Pixel 3a為例，官方僅能保證這款手機在2022年5月前都可以收到Android版本更新，若是超過這個時間點則不再保證；這可能也意味著，該款手機在不受到物理損傷的情況下，僅能使用3年左右。

或許你會疑惑，能否繼續收到作業系統更新是否真的重要？事實上，一支手機若能持續收到作業系統的支援，也意味著你的手機版本能獲得官方的安全性保護，如果你的裝置不能獲得新作業系統的支援，系統將會曝露在資料有可能被竊取的情況。再者，你會發現手機會越跑越慢，連開一個應用程式都有可能會卡很久。