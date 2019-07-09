　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS軟體更新。（圖／記者邱倢芯攝）

▲一支iPhone所能獲得的iOS軟體更新較Android手機來得更長。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

你身旁一定有幾個朋友會說「iPhone比較耐用」、「好幾年前的iPhone現在還是爽爽用」之類的話；不過，iPhone是否真的有比Android系列手機來得耐用，這一點或許可以用研究機構的數據來加以佐證。不過要注意的是，這裡所比較的是軟體支援的部分，並非機身是否耐摔等問題，而是作業系統的支援性。

雖然有許多果粉對於iOS 13將不支援iPhone 6系列以前機型感到相當失望，並且認為自己所持有機型「被拋棄」，但根據數據研究機構Statista所公布的一張圖片顯示，除了前幾代的產品外，從iPhone 4S開始一支iPhone最少也能被5代的iOS所支援，iPhone 5S產品甚至可接受6代iOS作業系統支援；這意味著，一支iPhone若是機身沒有受到物理上的損傷，少說可使用5年以上。

▼根據數據研究機構Statista所公布的一張圖片顯示，一支iPhone若是機身沒有受到物理上的損傷，少說可使用5年以上。（圖／翻攝自Statista）

▲▼根據數據研究機構Statista所公布的一張圖片顯示，一支iPhone若是機身沒有受到物理上的損傷，少說可使用5年以上。（圖／翻攝自Statista）

一支手機可使用5年以上對於Android手機來說其實相當長，因為根據AOSMark網站的分數評估發現，目前提供作業系統支援更新最勤的就是Google的Pixel系列手機，在總分為6分的情況下，Google拿下了3.5分，為所有Android手機廠商中最高分。

但若是檢視Google官網會發現，Google官方僅承諾消費者，Pixel手機在上架Google商店後的3年內都可以收到作業軟體的更新支援；以今年所推出的Pixel 3a為例，官方僅能保證這款手機在2022年5月前都可以收到Android版本更新，若是超過這個時間點則不再保證；這可能也意味著，該款手機在不受到物理損傷的情況下，僅能使用3年左右。

或許你會疑惑，能否繼續收到作業系統更新是否真的重要？事實上，一支手機若能持續收到作業系統的支援，也意味著你的手機版本能獲得官方的安全性保護，如果你的裝置不能獲得新作業系統的支援，系統將會曝露在資料有可能被竊取的情況。再者，你會發現手機會越跑越慢，連開一個應用程式都有可能會卡很久。

ET快訊
防疫簡訊爆紅！起底開山里里長...網笑「1人管全台」激推：出
快訊／新北板橋街頭亂砍！　「男身中數刀」滿地血倒地抽搐
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達

關鍵字：iOS,Android,iPhone

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

打字按Enter就消失！網怨聊天「打到崩潰」　4字檢測法曝光...達人3招解決

摩根大通分析師：2020將會推出4款iPhone

蘋果CEO庫克接班人選曝光　iPhone「塑膠全換玻璃」就是他主動提出

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

打字按Enter就消失！網怨聊天「打到崩潰」　4字檢測法曝光...達人3招解決

摩根大通分析師：2020將會推出4款iPhone

蘋果CEO庫克接班人選曝光　iPhone「塑膠全換玻璃」就是他主動提出

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉

「鋼鐵怪獸」限時出售！地檢署拍賣越界抽砂船　國庫霸增3661萬

中職／彭政閔沒想過2000安　只跟3位打者要簽名

日職／近藤健介首轟　火腿終於破蛋

鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

鬼父綑綁17歲女兒喊：我想OO　她痛哭哀求用這招自保

謝娜拍雜誌封面「挑戰男裝」　網一看全崩潰：好土OMG

3C家電熱門新聞

iPhone 11R「紫、綠」..

Pixel 4 XL渲染圖再曝..

微軟承認Windows 10更..

打字按Enter就消失　4字檢..

蘋果CEO庫克接班人選浮出水面

iOS 13可用新辨識系統登入..

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利..

傳Sony開發「海報拉架」捲曲..

第一代「Apple I」操作手..

iPhone XI邏輯版重新設..

Google暫停推出Chrom..

燦坤全民購物節7/12開跑

分析師預測：2020將會推出4..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

更多熱門

相關新聞

iPhone在印度Q1僅賣22萬台！銷售量下滑42%

據蘋果第一季資料顯示，印度的iPhone銷售量持續下滑，第一季的銷售量僅22萬台。印度監管機構正制定應要放寬採購政策，原因是如果調整鬆度，或許能讓印度的iPhone銷量回升，而分析師也認為蘋果應可在半年內上升3倍。

蘋果新廣告強調Face ID更安全、簡單

分析師預測：2020將會推出4款iPhone

新iPhone「印度製造」　傳鴻海下月投產組裝

iPhone賊自拍瞪眼翻下唇　網笑翻

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面