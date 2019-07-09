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蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

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▲▼蘋果推出全新廣告宣傳Face ID。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲蘋果推出全新廣告宣傳Face ID。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

科技中心／綜合報導

蘋果於2017年推出iPhone X時首次採用臉部辨識Face ID功能，如今已經有許多蘋果裝置都搭載了Face ID，近期蘋果又在官方YouTube頻道上傳新的Face ID宣傳廣告。

據外媒《9to5mac》報導，蘋果近日在官方YouTube頻道上傳新的Face ID宣傳廣告，影片名稱為「iPhone — Nap — Apple」，廣告主角原先在躺椅上睡午覺，突然身邊用水杯直立的iPhone XR接受到新的通知，螢幕亮起，這時只見他只將眼睛微微睜開，iPhone XR就完成解鎖，訊息內容也一覽無遺，整個過程中完全不需要用到雙手。

蘋果也在廣告最後寫出「Face ID, Even easier and more secure than Touch ID.」（Face ID比Touch ID更簡單、安全），《9to5mac》分析認為，這是蘋果最直接透過廣告來表明Face ID更優於Touch ID的一次。

▲▼蘋果推出全新廣告宣傳Face ID。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲蘋果強調Face ID比Touch ID更簡單與安全。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

目前Face ID被廣泛搭載在最新的iPhone系列以及iPad pro系列上，報導指出，先前蘋果已經透過硬體運算能力的提升來提升Face ID的解鎖速度，蘋果打算在iOS 13中透過新的演算法再次提升Face ID的解鎖速度。

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關鍵字：蘋果,廣告,Face ID,Touch ID,iPhone

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