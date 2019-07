蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

▲蘋果推出全新廣告宣傳Face ID。(圖/翻攝自YouTube/Apple)

蘋果於2017年推出iPhone X時首次採用臉部辨識Face ID功能,如今已經有許多蘋果裝置都搭載了Face ID,近期蘋果又在官方YouTube頻道上傳新的Face ID宣傳廣告。

據外媒《9to5mac》報導,蘋果近日在官方YouTube頻道上傳新的Face ID宣傳廣告,影片名稱為「iPhone — Nap — Apple」,廣告主角原先在躺椅上睡午覺,突然身邊用水杯直立的iPhone XR接受到新的通知,螢幕亮起,這時只見他只將眼睛微微睜開,iPhone XR就完成解鎖,訊息內容也一覽無遺,整個過程中完全不需要用到雙手。

蘋果也在廣告最後寫出「Face ID, Even easier and more secure than Touch ID.」(Face ID比Touch ID更簡單、安全),《9to5mac》分析認為,這是蘋果最直接透過廣告來表明Face ID更優於Touch ID的一次。

▲蘋果強調Face ID比Touch ID更簡單與安全。(圖/翻攝自YouTube/Apple)

目前Face ID被廣泛搭載在最新的iPhone系列以及iPad pro系列上,報導指出,先前蘋果已經透過硬體運算能力的提升來提升Face ID的解鎖速度,蘋果打算在iOS 13中透過新的演算法再次提升Face ID的解鎖速度。