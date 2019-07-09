摩根大通分析師：2020將會推出4款iPhone

▲雖然美國券商預測，今年推出的iPhone 11的銷售數字可能令人失望，不過卻有分析師認為，iPhone在2020年的銷售表現會有所提升。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

昨（8）日美券商Rosenblatt Securities才預測，今年推出的iPhone 11的銷售數字可能令人失望；不過，現在有另一名摩根大通（JP Morgan）分析師預測，Apple在2020年推出的iPhone陣容可能會相當「澎湃」，將會多達4款，其中3款iPhone的尺寸應分別是5.4吋、6.1吋，以及6.7吋，搭載5G技術。而另一款則可能更低成本，尺寸會較小且不具備5G功能。

根據外媒CNBC報導指出，在2020年的產品陣容中，其中3款iPhone的主鏡頭可能將搭載3D感應技術，且應會擁有5G傳輸功能，並會採用OLED螢幕材質。

摩根大通分析師指出，3種尺寸的iPhone應會採用OLED顯示螢幕和5G數據機晶片（支援mmWave）；3款產品中至少有2種會採用3D感測（飛時測距）來實現AR / VR功能，好讓更多的應用程式（包括遊戲）可加以利用。

另外，摩根大通分析師也相當看好5G未來為iPhone帶來的正面影響；該分析師認為，Apple將在2020年銷售1.95億部iPhone，這個數字將會比2019年預計的1.8億部有所上升；而這個增長動能，可能就要仰賴「規格升級」來加以推動。

而在較低成本的iPhone方面，摩根大通分析師預測，Apple可能會計畫推出更具成本優勢的新產品，尺寸可能會與iPhone 8相同，但缺乏5G和OLED等功能。