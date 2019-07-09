藍營總統參選人挺核能　環團批七月半鴨子！籲中選會嚴審公投理由書

▲反核團體痛批國民黨是「七月半鴨子不知死活」，更指控黃士修公投理由書充斥謊言，要求中選會妥適處理。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨5位總統參選人日前在總統初選政見發表會時都提到要使用核能；「重啟核四」公投領銜人黃士修日前也站上七七凱道大會師造勢指出，9月底前把2百萬份連署書送進中選會。反核團體今（9日）痛批國民黨是「七月半鴨子不知死活」，更指控黃士修公投理由書充斥謊言，「公投理由書第一項理由就錯了！」要求中選會妥適處理。

環境保護聯盟創會會長施信民在會中指出，目前正在進行公投連署有2案，包括環保聯盟推動的「廢核再生」及「重啟核四」，但他發現，日前擁核人士竟把不幸殉職的鐵路警察李承翰與1991年10月3日核四保警相提並論，甚至喊出「血債償還」來動員民眾連署「重啟核四」公投，他對這種仇恨動員方式深感不齒，嚴厲譴責此作法。

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▲方儉指出，黃士修提出的理由書中一共有11個不實謊言，如果中選會把這種理由書印出去，國家公文書將是滿篇謊言，是民主的恥辱。（圖／記者許展溢攝）

施信民也狠批中選會，「這樣的謊言竟然登載在中選會通過的公投理由書中，太誇張」。他呼籲中選會要嚴格審查公投內容，不要從事實真相的提供者淪為假訊息的傳播者，讓人民用假訊息作判斷，嚴重傷害公投制度的基本精神，否則公投提案通過後，會讓社會更加分裂、仇視。

綠色消費基金會董事長方儉補充，黃士修提出的理由書中一共有11個不實謊言，如果中選會把這種理由書印出去，國家公文書將是滿篇謊言，是民主的恥辱，此外，黃士修只是領銜者，前行政院長張善政也有連署，「請這些連署的人要想清楚，你變成詐騙集團的共犯！」

方儉更激動諷刺國民黨是「七月半鴨子不知死活」，「是不是每個候選人都不知道台灣到處是斷層啊？」沒有安全的核電廠、核廢料儲存場址，還要強迫3座核電廠運轉，重啟蓋了30年還沒蓋好的核四，他們缺乏對台灣土地的認知，也沒有對核能安全的基本認識。