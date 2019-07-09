屏檢成立查察賄選及暴力執行小組　全面查賄制暴＆假訊息

▲圖左起， 縣警局長葉明潭、調查站主人蕭祖勇、高分檢主任檢察官鄭文貴、檢察長葉淑文、政風處長吳茂興、主任檢察官陳怡利（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為因應2020年1月11日第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，屏東地檢署於9日上午10時許成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查賄制暴、杜絕金錢、暴力及假訊息等不法行為介入選舉的決心。

「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，由臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官鄭文貴、屏東地檢署檢察長葉淑文、法務部調查局屏東縣調查站主任蕭祖勇、屏東縣警局局長葉明潭、屏東縣政府政風處處長吳茂興與屏東地檢署查賄執行秘書與選舉查察分區督導主任檢察官陳怡利及呂建興等人共同主持。

屏東地檢署說，該署依法務部函頒「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄工作綱領」之一個核心目標、3個基本方針及6大重點工作之策略綱領，積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、幽靈人口、違法選舉賭盤及嚴防境外資金及勢力等不法行為介入選舉之不法犯行。

同時也全面實施反賄選，並就各項查賄作為力求嚴守「公平」、「嚴密」、「迅速」準則，期以全新思維強化查賄及反賄選宣導工作之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，以維護國家民主根基。