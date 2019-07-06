貿易戰一週年！日媒揭「美國損失更慘重」...對華出口量縮水38%

▲美國總統川普在G20大阪峰會宣佈，允許「繼續向華為出售產品」。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

今（6）日是美國向中方發動貿易戰一週年，華府去年7月6日正式對320億美元的貨物徵收25%關稅。《日本經濟新聞》統計稱，截至今年4月底，中美共向對方商品加徵三輪關稅，兩國出口貿易額較開戰前銳減200億美元，而美國承受的損失比中方大。

報導指出，美方對華發起貿易戰後，中方亦有祭出多項反制措施。儘管雙方期間有進行談判，但在部分關鍵議題仍存在分歧。檢視兩國的貿易數據可以發現，此次貿易戰的影響有多大。

▲中方4月再度減持75億美元，持倉規模降至1.113兆美元，創2年來新低。（圖／達志影像／美聯社）

數據顯示，中方對美出口量下降14%，減少180億美元，佔對美出口全年貿易額的約3%；美國對華出口量則縮水達38%，貿易額減少230億美元，約佔全年對華出口額的15%。

報導稱「美國的損失更為慘重」，而在中方對美國貨加徵關稅後，出口立即減少；2018年底美國對華出口已比一年前減少近40億美元；中方對美出口的影響則在4個月後才浮面，但至今年年初也大減了超過40億美元。

大陸海關6月發佈的數據顯示，對美貿易方面，今年首5個月的中美貿易總值按年下跌14.5%，佔全大陸貿易總額比例11.7%，較去年同期減少1.8%；由於從美進口跌幅大於對美出口跌幅，令對美貿易順差擴大至1105.5億美元（約8610億港元），按年增加5.4%。