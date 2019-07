聯合國批出兵喀什米爾違人權　印度：維護主權與領土完整

▲印度近日經常在喀什米爾地區採取軍事行動。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

聯合國人權事務高級專員公署辦公室發表最新報告批評印度安全部隊在喀什米爾過度使用武力和採取酷刑,呼籲印度,應尊重喀什米爾人民受國際法保護的自決權利。印度外交部提出抗議,並稱這份報告侵犯印度的主權與領土完整。

聯合國人權事務高級專員公署辦公室(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)去年首次針對喀什米爾人權問題發出報告,批評印度和巴基斯坦在喀什米爾占領區的侵犯人權行為後,今天再度發出後續報告,批評印、巴皆未採取任何具體措施,解決上次報告提出的諸多問題。

聯合國人權事務高級專員公署辦公室今天發出的報告批評,印度占領的查摩和喀什米爾省存在嚴重的侵犯人權行為和有罪不罰的現象,巴基斯坦占領的喀什米爾地區也出現重大人權問題。

▲印巴空戰也發生在喀什米爾。(圖/路透)

報告批評,印度安全部隊在查摩與喀什米爾省過度使用武力、實施酷刑、任意拘留持不同政見者及關閉網路,但印度政府對安全部隊人員的違法行為幾乎不追究責任,突顯印度長期對部隊不當行為「有罪不罰」。

報告也引述民間社會組織批評巴基斯坦安全部隊在喀什米爾地區發生一系列的「被失蹤」。這份報告呼籲印度,應尊重喀什米爾人民受國際法保護的自決權利。

莫迪政府允許安全部隊在查摩與喀什米爾省實施酷刑及動用武力等高壓手段對付恐怖份子後,加上當地人失業情況嚴重,愈來愈多喀什米爾年輕人支持爭取喀什米爾獨立及合併巴基斯坦占領喀什米爾地區的主張,軍民衝突升高,甚至引發民眾在街上向安全部隊丟擲石塊。

不過,印度外交部稍晚發出聲明,譴責聯合國人權事務高級專員公署辦公室發出的上述報告是「讓恐怖主義合法化」,且稱報告中的主張是「在印度主權與領土完整中,忽視跨國恐怖主義的核心問題」,侵犯了印度主權與領土完整。

聲明再次重申,整個查摩與喀什米爾省是印度不可分割的一部分,巴基斯坦非法與強行占領印度這個省一部分的領土,也就是被稱為自由查摩與喀什米爾(Azad Jammu and Kashmir)和吉爾吉特-巴爾蒂斯坦(Gilgit-Baltistan)等地區,印度一再呼籲巴基斯坦撤離這些地區。

對喀什米爾民眾持續遭人權侵害,聯合國人權事務高級專員公署辦公室去年的報告已向印度與巴基斯坦提出建議,要求調查2016年7月以來的所有平民遭殺害事件,及安全部隊過度使用武力等問題,但遭印度拒絕。

相較於印度對聯合國機構上述報告採取敵視態度,聯合國人權事務高級專員公署辦公室表示,巴基斯坦再次對這份報告表示歡迎。

印巴1947年分治後,喀什米爾國王辛赫(Hari Singh)希望保持獨立,但卻遭巴基斯坦派兵占領,辛赫逃往印度求助,最後同意喀什米爾併入印度,引發印巴為喀什米爾主權歸屬問題長期爭執及發生戰爭,雙方今年2月更在喀什米爾印巴控制線發生空戰。