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衝得比飛彈快！　美未來戰機計畫突破「5倍音速」極限

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▲▼美軍計畫未來戰機突破「5倍音速」限制。圖為F/A-XX戰鬥機，它是美國海軍啟動的第六代戰鬥機項目。（圖／翻攝自維基百科）

▲美軍希望未來戰機能夠衝破「5倍音速」限制。圖為F/A-XX戰鬥機，它是美國海軍啟動的第六代戰鬥機項目。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美國空軍官方雜誌《飛行員》（Airman）近日發表一篇文章指出，美國國防高級研究計劃局（DARPA）與美國空軍研究實驗室（AFRL）提供了一些關於美國未來戰鬥機的細節，說明他們目前正致力於突破速度的極限，以目前的競爭對手俄羅斯與中共而言，美軍是想衝破5倍音速限制，進入超高音速的範圍內。

據軍事媒體「防衛部落格」（defence-blog）報導，自從貝爾X-1火箭飛機在1947年首飛以來，美國空軍便持續拓展和推進速度的極限，尋找新的方法讓飛機飛得更快更遠；然而，追求速度的並非只有美國，中國和俄羅斯也一直在進行高超音速武器的飛行試驗，其他國家也都對高超音速飛行技術感到興趣。

報導指出，高超音速是指以音速5倍的速度飛行，通常為5馬赫或更高；從空軍的角度來看，這樣的速度具有改變遊戲規則的能力，它可以增強空中力量的許多重要屬性，包含速度，射程，靈活性和精確度等。

▼美軍貝爾X-1試驗機。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美軍貝爾X-1試驗機。（圖／翻攝自維基百科）

報導提到，美軍戰略司令部司令海滕（John Hyten）上將曾表示，他擔心美國失去保持領先地位的能力，因為美國現在正在緩慢地、謹慎地進行該技術的研發活動，而美國的對手則正用令人難以置信的速度發展。「美國必須保持這一技術的領先，避免在20年後被其他國家追上。」

據悉，美國空軍研究實驗室在基礎高超音速技術方面投入大量心力，目前正在研發的項目包括武器，戰術助推器，機身和結構，制導，導航，控制以及材料和製造等。報導最後稱，美國空軍仍繼續與DARPA合作開展高超音速武器技術的飛行計劃，以應對航空飛行器應用高超音速技術的可行性、有效性和經濟性等極具挑戰性的領域。

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