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館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」　超寵妻閃光生活曝光

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▲▼館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」的質疑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」的質疑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前遭到廣告小妹點名「表裡不一」、「表面裝得好老公好爸爸，私下是怎麼對老婆的？呵呵。給錢就是好男人的話，那麻衣的老公應該也很優秀」。館長對此不僅直接報告自己24小時的完整行程表，還曝光了自己是如何寵妻。

館長回應廣告小妹每天24小時的行程，每天在忙完工作，差不多凌晨2點回到家，回到家之後會先看小孩睡了沒，然後陪老婆打打遊戲，不敢說自己是一個非常稱職的爸爸，但是一天有16個小時待在家裡，每天眼睛睜開只在2個地方出現，可能在公司（包含各場館），然後回到家每天就是待16個小時，從2013年年底到現在當了5年的老闆，從來不應酬，從不喝酒回家。

請繼續往下閱讀...

館長接著表示，為了減輕老婆的負擔，會請保母每天早上9點到下午5點讓老婆休息，晚上老婆也不用做任何家事，除了洗衣服之外，所有的家事都交給助理去做，老婆想吃什麼東西，都是電話一通請助理去買，生小孩之後從來沒買過尿布、沒背過小孩去菜市場，都是助理幫忙。

▲▼館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」的質疑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長曝光與老婆的私訊內容。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

館長最後表示，「你寫我老婆，這個真的是不通啦，我老婆絕對是比你還要好，絕對比你好過100倍」。館長雖然在直播當中不好意思請老婆現身說法，但是還是在直播中曝光與老婆的私訊內容，內容相當詼諧幽默，顯示夫妻感情十分融洽。

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關鍵字：館長,廣告小妹,寵妻

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