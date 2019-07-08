　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

持圓椅狠砸5下再丟出盆栽　男客英勇擊退蒙面大刀搶匪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭警方日前公布了一段影片，一名蒙面搶匪5日凌晨闖入美人魚海灘飯店（the Mermaid Beach Hotel），不斷揮舞大刀威脅女店員交出錢財。這時一位男顧客偷偷靠近櫃台，並拿起圓椅朝搶匪身上砸去，然後又從地上拿起盆栽，成功逼退搶匪。警方表示，該名搶匪逃脫後，至今尚未被逮捕。

▲英勇男顧客拿椅子、盆栽擊退搶匪。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

▲英勇男顧客高舉紅色圓椅，朝搶匪身上狠砸。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

綜合外媒報導，從警方公布監視器畫面來看，一名蒙面的男子手持一把手臂長的大刀，走進美人魚海灘飯店酒吧的遊戲廳，威脅站在櫃台外的女店員交出錢財。只見女店員急忙跑進櫃台內，慌張地地用鑰匙打開收銀台，把現金全部拿給該名搶匪。

這時，一位男顧客從遊戲機後方走出來，並舉起紅色圓椅用力砸在搶匪身上，沒想到砸了3下後椅子脫手而出，他又急忙從地上撿起來，又朝搶非身上連續丟了2次。

▲英勇男顧客拿椅子、盆栽擊退搶匪。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

▲之後男子又拿起盆栽對抗。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

搶匪不堪其辱，連忙揮舞手上的大刀作勢要砍。男顧客飛快地繞過柱子，順便將柱子旁的盆栽拿在手上，直接丟向搶匪，而後又高舉圓椅來防備；這時女店員也從櫃檯內丟出一包東西阻止歹徒的行動。最後只見蒙面歹徒拿刀用力朝地板砍去，然後逃離現場；男客人也扛著圓椅追至門外，迫使搶匪到手的錢財全數交出來。

警方表示，女員工及男顧客在這一事件中均未受傷，該名搶匪在逃脫後尚未被逮捕，同時也提供了一些線索，說明該名歹徒大約是45至50歲之間的棕髮高加索男子，身材魁武，有著大鼻子和澳洲口音。

ET快訊
曾智希宮廟淨身全脫光！師父「下面晃啊晃」：把我當男友
快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」
17歲女被載到蘆洲堤外電擊！　私刑凌虐影片曝光

關鍵字：蒙面,搶匪,美人魚海灘,遊戲廳,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／搶老翁54萬元…手機掉落　搶匪回現場找還假裝「我是目擊者」

救生員救起溺水男孩　沒想到竟是丹麥王子

創澳洲首例！　南澳將立法全面禁用「一次性塑膠製品」　

澳洲留學生被失蹤！　分享北韓生活遭控「間諜」關1周後驅逐出境

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

16歲少年護母…抗議煮飯用瓦斯短缺　被警察打到滿臉血失明

66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年…自己竟是媽和別人的產物

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

16歲少年護母…抗議煮飯用瓦斯短缺　被警察打到滿臉血失明

66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年…自己竟是媽和別人的產物

演講中刻意「說錯對手黨名」　安倍火藥味濃：他太常換黨我記不住

Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

持圓椅狠砸5下再丟出盆栽　男客英勇擊退蒙面大刀搶匪

不明墓碑突冒峰…挖開骨灰室藏「純白蜂巢」　住持毫無畏懼：蜂蜜超甜！

別干涉國民黨家務事！郭台銘嗆蔡政府：你們對賴清德那套不要用在我身上

走私毒品從海運變空運　調查局與台北關半年緝毒查獲380公斤

湖北武漢台灣周明開幕　釋2700職缺聚焦台青就業創業

中職／明星賽太歡樂？洪總盼建立認真模式

天降15cm老鼠砸中她手臂　店家錢照收：沒砸碗裡、沒受傷

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

國際熱門新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙..

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿「衛生..

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

啪啪啪好處多！研究：減緩「這症..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1..

亞裔夫妻意外生外國寶寶　懷胎9..

6警到星巴克喝咖啡　竟遭店員驅..

Youtuber爆料前妻私處「..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

空少魔性墜機講解逃生　全機笑噴

他半夜暫時出門　隔天公寓5人全..

更多熱門

相關新聞

南澳將立法禁「一次性塑膠製品」

澳洲南澳省（South Australia）政府6日表示，將在今年擬訂新法案，針對一次性塑膠製品進行管制，其中包含吸管、攪拌棒、餐具等；同時，也在考慮是否以長期性的方式，逐漸淘汰塑膠袋、咖啡杯和外袋包裝等。這項新法案計畫將在2020年時送交到國會審查，希望能透過強制性的力量來改善生態環境。

求復合失敗　他鐵鎚猛砸前女友

澳洲留學生分享北韓生活遭控間諜

開閃光燈拍照左眼有白點！4歲兒罹眼癌

狗漢堡被女兒吃掉　母用木湯匙痛扁她

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

GOT7 MARK回應：我讓你們失望！

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面