持圓椅狠砸5下再丟出盆栽　男客英勇擊退蒙面大刀搶匪

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澳洲昆士蘭警方日前公布了一段影片，一名蒙面搶匪5日凌晨闖入美人魚海灘飯店（the Mermaid Beach Hotel），不斷揮舞大刀威脅女店員交出錢財。這時一位男顧客偷偷靠近櫃台，並拿起圓椅朝搶匪身上砸去，然後又從地上拿起盆栽，成功逼退搶匪。警方表示，該名搶匪逃脫後，至今尚未被逮捕。

▲英勇男顧客高舉紅色圓椅，朝搶匪身上狠砸。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

綜合外媒報導，從警方公布監視器畫面來看，一名蒙面的男子手持一把手臂長的大刀，走進美人魚海灘飯店酒吧的遊戲廳，威脅站在櫃台外的女店員交出錢財。只見女店員急忙跑進櫃台內，慌張地地用鑰匙打開收銀台，把現金全部拿給該名搶匪。

這時，一位男顧客從遊戲機後方走出來，並舉起紅色圓椅用力砸在搶匪身上，沒想到砸了3下後椅子脫手而出，他又急忙從地上撿起來，又朝搶非身上連續丟了2次。

▲之後男子又拿起盆栽對抗。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Sydney）

搶匪不堪其辱，連忙揮舞手上的大刀作勢要砍。男顧客飛快地繞過柱子，順便將柱子旁的盆栽拿在手上，直接丟向搶匪，而後又高舉圓椅來防備；這時女店員也從櫃檯內丟出一包東西阻止歹徒的行動。最後只見蒙面歹徒拿刀用力朝地板砍去，然後逃離現場；男客人也扛著圓椅追至門外，迫使搶匪到手的錢財全數交出來。

警方表示，女員工及男顧客在這一事件中均未受傷，該名搶匪在逃脫後尚未被逮捕，同時也提供了一些線索，說明該名歹徒大約是45至50歲之間的棕髮高加索男子，身材魁武，有著大鼻子和澳洲口音。