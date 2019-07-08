園藝造景好療癒！與花草植物互動　能舒壓加強自信培養成就感

▲▼透過與花草植物的互動，日照中心的阿公阿媽變得有自信，對自己的成就感到驕傲。（圖／榮總台東分院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台北榮民總醫院台東分院日照中心日前舉辦「多肉園藝造景好療癒」活動，由專精園藝治療的萬芳醫院園藝治療講師陳翠燕分享園藝治療，讓日照中心長輩藉由與花草植物的互動，幫助自己放鬆心情、舒緩壓力、增加自信心、培養成就感。

來自台北的園藝治療師陳翠燕，本身是台東人，但初中畢業後便北上求學就業定居台北已40多年。在一個偶然機緣下，陳翠燕被賦予規劃與管理台北萬芳醫院的空中花園，迄今已擔任園長一職8年，在這過程中也開啟了她對於園藝治療的興趣，並於民國2014年取得園藝治療師證照。目前陳翠燕除了在萬芳醫院擔任園藝治療團體的講師外，亦應社區、學校或企業邀約，辦理多場園藝治療相關團體活動，教學經驗相當豐富，也深受學生之喜愛。

▲陳翠燕與榮院日照中心的長輩們相見歡。

趁著暑假到來，陳翠燕特地安排假期返鄉探視年邁的母親，透過在台北榮總台東分院長期擔任志工的二姊得知，台北榮總台東分院開辦了日照中心，陳翠燕基於對母親及故鄉的愛，興起了想要回饋的念頭，於是透過二姊與榮院日照中心社工師聯繫，希望能為日照中心的長輩們帶一堂園藝治療活動，讓長輩們透過感官刺激，進而活化身體活動功能外，亦能改善情緒狀態，達到園藝治療的活動目的。

陳翠燕日前回老家探望母親，剛下火車，都還沒踏進家門，便在姊妹的陪伴下先前往榮院日照中心與長輩們相見歡，陳翠燕透過輕鬆幽默的口語及帶領方式，讓榮院日照中心的長輩及工作人員度過一個充滿歡樂的下午時光。在陳翠燕的專業帶領之下，患有失智症的李阿嬤，滿口年輕時下田務農的往事，述說往事的過程中眼神發亮、口語表達非常清楚，令一旁的工作人員相當驚喜；另外一位已年近90歲的王伯伯，雖然一邊說自己手不靈巧，但是植栽起來的盆栽卻是相當好看，忍不住將成品捧在手上看了又看，眼神流露出滿意與對自己的驕傲。

陳翠燕說，園藝治療是具有心靈療癒能量的輔助療法，不須言語卻可撫慰人心；此外，亦有研究指出園藝治療可對高齡長輩在生理、心理、認知及社會層面發揮正向的影響。