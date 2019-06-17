超療癒！八卦山數千隻獨角仙交配　來觀賞正是時候

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨提名的第二選區立委參選人、現任縣議員張瀚天，16日在芬園鄉進芬村村長賴國華帶領下，到八卦山去觀賞復育成功的獨角仙，密密麻麻的獨角仙超級療癒，讓他回憶起童時的美好時光，賴國華還提醒民眾把握這兩周的時間，「用眼睛看，千萬不要用手抓，也不需餵牠喔」。

▲八卦山數千隻獨角仙交配期爆量出現。（圖／賴國華提供）

賴國華說，芬園鄉進芬村擁有彰化地區獨角仙復育的生態環境，早在十多年前，開始種植光臘樹，每年的6月份進入交配期，就可以看到許多公蟲與母蟲在此孕育下一代，目前有將近4千隻，也希望喜歡獨角仙的大朋友小朋友把握這15天的繁殖期，到現場觀賞這可愛的獨角仙。

賴國華說，要復育獨角仙，除了要有光臘樹外，最主要的要給獨角仙寶寶一個溫床，還去找了適合的菇菌包，讓雞母蟲（獨角仙幼蟲俗稱）有一個適合生長的環境，從幼蟲、蛹到成蟲，需要8到9個月的時間，成蟲喜歡吃鳳梨皮西瓜皮，社區志工也會協助在樹下餵食。

賴國華也說，目前獨角仙1對市價可以賣到400元，也發現有不肖的民眾拿著塑膠袋到場去抓，也在社區內掛看板，愛牠就不要捉牠傷害牠。

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