揭開聖稜樹冠面紗！雪霸國家公園花2年拍攝「綠色摩天大樓」

▲聖稜樹冠的生態影片。（影／翻攝自雪霸國家公園「聖稜樹冠」生態影片，下同）

寵物小組／綜合報導

台灣有許多獨特的生態樣貌，位在雪霸國家公園內的森林樹冠層，為豐富多樣的自然生態撐起強而有力的保護傘，從上而下有各種動物棲息。雪霸國家公園花費2年的時間拍攝「聖稜樹冠」的生態影片，更獲得國外4項大獎的肯定，逐步揭開神秘的樹冠層面紗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



請繼續往下閱讀...

▲樹冠層就像一座綠色的摩天大樓。

雪霸國家公園管理處從98年起投入森林樹冠層的研究，而後又在區內進行「依附植物」調查，為了更深入了解樹冠層的奧秘，架設了首座專供學術研究使用的樹冠走道，並有許多不同生物類群的學者相繼投入。

雪生頂峰之下，山巒起府綿延不絕，針闊葉混合林、檜木林、冷杉林、和玉山圓柏林，隨著海拔高度依序而生，它們就像綠色魔毯，覆蓋著雪霸大地，匯聚成壯闊的聖稜樹冠。樹冠層是森林最高的地方，能調節森林的呼吸，覆蓋全球超過20%的土地面積，因此又被稱為「第八大陸」。

▲雪霸國家公園架設了首座專供學術研究使用的樹冠走道。

隨著季節的變化，樹冠層牽動著所有生命的循環，綿延而生的樹冠層是自成體系的生態。雪霸國家公園希望藉由這部影片，讓大眾認識臺灣森林生態的繽紛面貌，並喚醒國人的保育思維。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲樹冠層牽動著所有生命的循環。

▼更多精彩影音