受到「反送中」影響　彰化綠營立委辦青年營報名熱烈

▲彰化綠營立委辦青年營，受到反送中事件影響，報名熱烈。（圖／半線新芽青年營提供）

記者唐詠絮／彰化報導

由彰化縣民進黨立委主辦的「半線新芽青年營」，自2016年至今已經邁入第4個年頭，為期2天的營隊即將於13、14日舉行，今年有不少參加的年輕人受到香港「反送中」事件的影響，報名也比往年熱烈，更希望能從愛台灣的角度出發，增加對民主議題的重視。

8日上午由民進黨籍立委黃秀芳、陳素月及洪宗熠等人一起主持第4屆彰化青年營啟航活動，以及今年甫由溪湖高中畢業並報名參加本屆青年營的學生魏章哲到場，分享青年參政的心路歷程以及當下青年學生對香港「反送中」、關心公共事務的看法。

魏章哲說，2018年1124大選台灣首度有包含婚姻平權、空汙、能源等10個公投案交付人民投票，雖然自己還是高中生，但還是帶著「小蜜蜂」在彰化火車站、學校午休期間宣講公投理念，也結識許多志同道合的外校學生、社會人士，台灣的年輕學生對自己充滿信心、也對具備對於是非對錯判別的能力。

主辦單位之一的立委洪宗熠表示：從1895年乙未戰爭八卦山戰役、1924年二林蔗農事件，到日前彰中學生聲援香港「反送中」行動，彰化子弟對台灣土地的熱愛、民主自由的追求，從不曾間斷、缺席，期盼一年又一年的青年營學員成為改變台灣的種籽，將民主自由的薪火不斷地傳承下去。

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