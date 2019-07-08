領養獨眼馬爾濟斯犬轉手送人　她貼毛孩生活照每月爽領助養費

▲領養獨眼馬爾濟斯犬，涉嫌詐領助養金被起訴（圖／翻攝自Facebook／二林人的大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

黃女與江女因動物救援而認識，黃女在網路認養一隻獨眼的馬爾濟斯，卻向江女尋求經濟援助，江女便每月助養1千元給黃女，連續付款4千元後，直到有天到黃女住處才知獨眼馬爾濟斯早已轉送給他人，江女不滿愛心遭到詐騙因此提告，彰化地檢8日偵結，認黃女涉詐欺罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，黃女於2017年9月15日從臉書《二林人的大小事》，得知「有一隻喪失右眼的馬爾濟斯走失，希望找到主人」，黃女表示願意照料，並取名「泰迪」，數月後，黃女尋求江女資助，江女告知願意每月助養1千元，此時黃女又聯絡馬姓民眾找尋是否有國外願意領養泰迪，2018年1月9日，馬姓民眾張貼泰迪動態，而黃女仍向江女詐領1千元助養費。

▲領養獨眼馬爾濟斯犬，涉嫌詐領助養金被起訴（圖／翻攝自Facebook／二林人的大小事）

同年2月黃女向江女刻意隱瞞事實犬隻已經被領養，同年3月還轉貼給江女看已轉送他人的泰迪吃早餐、毛也長長的圖片，致使江女誤認牠已經被妥善照顧，江女又交付1千元給黃女。4月底黃女又傳訊息給江女要助養，江女交付4、5月款項1千元給黃女，直至同年7月江女前往黃女住處找不到狗，才知泰迪早被領養，愛心被騙。

檢方認為，黃女隱瞞領養一事，接續向江女收取4次款項共4千元，涉詐欺取財罪嫌，應提起公訴。

【其他新聞】

►魏明谷常喝八卦山甘甜泉水 當台水董事長後：不能喝！是洗隧道汙垢水

►史上最貴！ 偷3罐啤酒喝下肚 法院要他買單：罰金4.5萬元

