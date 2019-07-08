「九龍大遊行」後港股開盤挫逾500點　滬指跌破3000關口

▲7日的九龍大遊行結束後，仍有大批示威者與警方展開對峙。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

繼星期天（7日）的「九龍大遊行」後，恆生指數今（8）日開盤下跌逾500點，截至收盤，跌幅達1.79%，報28331.699點；國企指數跌182點至10712點。而大陸A股方面，滬指開盤直接跌破3000點關口，全天呈現單邊下跌趨勢。

今日的港股開盤報28513.14，下跌超過500點，最高來到28541.1點，最低為28194.07點。其中，騰訊跌幅達2.3%，報351元；友邦保險跌1.97%至84.55元。

▼ 8日恆生指數行情。（圖／翻攝自google）

大陸A股方面，至收盤，上證綜指跌2.58%，報2933.36點；深證成指跌2.72%，報9186.29點；創業板指跌2.65%，報1506.66點。滬深兩市總共有22檔股票漲幅在9%以上，32檔股票跌幅在9%以上。

滬深兩市成交總額為4682億元（人民幣，下同），較前一交易日的3743億元大幅增加939億元。其中，滬市成交2056億元，比上一交易日的1632億元大幅增加424億元，深市成交2626億元。

北向資金轉向淨流出，Wind動態顯示，截至今日收盤，北向資金合計淨流出36.05億元。其中，滬股通淨流出26.15億元，深股通淨流出9.9億元。

▼ 8日滬指行情。（圖／翻攝自google）

據《澎湃新聞》報導，國泰君安認為，市場震盪回落，從外部環境來看，美國非農就業資料超預期，美國聯邦準備理事會(聯準會)降息預期放緩，對於市場普遍期待的寬鬆貨幣政策預期造成一定壓制，但是，中報披露期臨近，回檔正是逢低佈局的機會，因此，可以沿著中報預期向好的角度，關注績優股的低吸機會。