記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館20周年慶，最受歡迎夏夜開館，從6日晚上起開跑，直到8月31日，每周六晚上6時到9時免費入館。2019年以20歲生日派對為主題，除同時在服務中心及太極廣場都有光雕秀，太極廣場更有戲劇表演搭配光雕的串連演出。

▲ 朱銘美術館夏夜開館周六免費入館，20周年生日派對光雕秀登場。（圖／朱銘美術館提供，下同）

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20周年以「生日派對」為主題，力邀光雕師徐志銘，設計獨一無二的派對光雕，及「晤出團」故事王國以生動趣味的方式戲劇演出，首場更加碼舉辦星空下音樂會，由「台北愛樂少年弦樂團」擔綱演出，讓到場的觀眾可以在聽覺視覺都能有多重的饗宴。

另外，2019兒童藝術教育雙年展主題「活實驗－遊戲中的風景」，推出「吃、穿、住、行、玩」五大遊戲實驗室之外，更有兒童藝術教育雙年展「偶然與巧合」，策展人王弘志所策劃。邀請日本、韓國、以色列及臺灣共13位優秀藝術家共23件作品參展，展出繪畫與攝影、行為表演、物件與空間裝置等不同形式的當代藝術作品，一起享受偶然與巧合的夏夜旅程。

朱銘美術館夏夜開館期間：7月6日至8月31日每周六，晚上6時至9點免費入館，活動詳情可上官網查詢：http://bit.ly/2FSfD8w。