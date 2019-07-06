▲ 基隆新北首長共推小卷，優質品牌共存共榮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜6日前往基隆正濱漁港，與基隆市長林右昌共同推廣行銷兩市的小卷與優質海產。兩位市長除在現場闖關頭足類小學堂、大啖特色漁夫鍋，互相宣傳「新北深澳鐵道自行車」與「基隆海鮮啤酒節」外，不論是以新北小卷或是基隆鎖管，兩市都願意合作共同保育，相信兩地漁民也是樂見其成。

到底小卷跟鎖管是否為同一種魚種？這次新北市長侯友宜受基隆市政府邀請並參加頭足類小學堂活動，驚呼頭足類家庭成員真複雜！侯友宜表示，新北「小卷」與基隆「鎖管」其實是同一種生物，而「小卷」、「中卷」及「透抽」都是同一種，只是大小不同，而魷魚、花枝、軟絲都是小卷的親戚，非常有趣，但不管如何，新北小卷與基隆鎖管都是來自同一個漁場捕撈的一家人，新北與基隆共同行銷小卷更能相輔相乘，品牌共存共榮。

▲ 基隆新北首長共推優質小卷，介紹新北特產。

侯友宜表示，新北與基隆皆為台灣東北角臨海縣市，物產豐饒且具共同性，不論是「小卷」或基隆「鎖管」，其實就是同一種生物，兩市都願意合作共同行銷與保育，創造品牌共存共榮，也期盼民眾除品嘗來自西北漁場的優質海鮮外，也能到鄰近的深澳騎乘鐵道自行車，欣賞東北角最美麗的青春山海線。

對於侯友宜前往基隆共同行銷海產，林右昌盛讚侯市長就是「好」市長。他表示，基隆鎖管和新北小卷都是在同一片海域，並不分基隆或新北的，就像兩市也是好夥伴一樣，期盼透過合作推廣，提供消費者更多更優質的海產，更共同呼籲各界響應海洋資源保育的概念，讓海洋生態永續發展。

▲ 基隆新北首長共推優質小卷，頭足類小學堂。

另外，見到正濱漁港轉型為彩繪漁村的風貌後，侯友宜也大表稱許，並向在場的局處長指示，只要是好的發展經驗都可以學習，尤其新北市有許多漁港，未來也應朝向觀光產業發展。侯友宜再次提到，台灣並不大，不需要分什麼你我，縣市間應該互相合作交流，攜手合作、創造共好，才能讓臺灣更加蓬勃發展。

瑞芳區漁會特別推出限量中秋海鮮禮盒，預計8月開始預購，9月中秋節前將寄送到府，內容包括好鮮好味超好烤的當季鮮甜漁獲。同時，新北市漁業處也舉辦NO.1海鮮票選活動，民眾可到「新北漁樂快爆」參加相關活動，就有機會抽獎獲得價值1500元的中秋禮盒，並將於8月1日票選結果出來後公布海鮮禮盒完整品項及預購資訊。

▲ 基隆新北首長共推優質小卷，介紹漁夫火鍋內容。

▲ 基隆新北首長共推優質小卷，共吃漁夫火鍋。