▲ 暑假生態導覽X猴洞賞螢，土城里長呂惠美邀民眾上山走跳。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區祖田里猴洞，早期有許多猴子居住，里長呂惠美帶領志工除草、整地，將原本荒廢地整理成乾淨整潔的自然景點。猴洞往外可看到蒼鬱的山林，夏日晚上還有游移閃亮的螢火蟲。正值暑假期間，里長更規劃3梯次免費生態導覽，6日首梯有數十人報名，許多親子檔都開心體驗攀爬繩、自然農法、昆蟲、鳥類導覽解說的猴洞生態之旅。

祖田里長呂惠美表示，猴洞附近的水生態親子公園未開發前被圍籬圍起，經過里辦公處、土城區社區總體營造協會以及善息寺共同整理，協力清除猴洞及園區垃圾、翻土，進而復育生態及動植物等，漸漸地生態區出現螢火蟲、青蛙、蜻蜓等生物，園內林相豐富、蟲鳴鳥叫，不但成功變身髒亂點為美麗景點，更成為學校戶外教學的最佳場所。

67歲的李姓志工說，園區不僅有螢火蟲種類在此聚集，還有台灣藍鵲等保育類動物棲息，十分珍稀。夏天螢火蟲的數量更高達百餘隻，里長特別邀集里民擔任導覽志工，免費教民眾攀爬猴洞及解說螢火蟲的生態與保育工作。

▲ 暑假生態導覽X猴洞賞螢。

參加生態導覽的吳小妹開心的直呼。「沒想到離城市這麼近的地方也有蛙叫蟲鳴，看到很多沒看過的昆蟲，真稀奇！」吳爸爸則說，從猴洞往外可看到整片山林，且非常涼爽，讓人心情大好。

呂惠美說，猴洞園區最高點海拔約385公尺，有設置攀爬繩讓民眾拉繩攀爬，生態區內有5種螢火蟲，以黑翅螢及黃緣螢最多，另外還有18種青蛙、20幾種鳥類及超過50種蝴蝶，保有次原始森林的樣貌。螢火蟲季節時，並安排志工到生態區「巡守」，遇到干擾生態的民眾，才能即時加以勸導，後續還有2場次，分別是7/7及7/13，想報名參加的民眾可洽祖田里辦公處。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，呂惠美擔任祖田里長4年，廣設里內關懷據點，提供相關藝術課程讓長輩們活到老學到老，並積極投入打造生態社區工作，培訓生態解說員，讓遊客和居民更了解當地的珍貴文化，提升環境保護的觀念，曾獲得2018年特優里長表揚。