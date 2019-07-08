影／汽車防盜鈴響整夜！警消和環保局束手無策　大家都不用睡

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區汐萬路二段92巷內，6日晚間10點多一輛黑色休旅車的警報器突然叫個不停，附近鄰居被吵得無法入睡而報警，連消防和環保局人員都獲報到場，但皆束手無策，只能放任警鈴響到天明。當晚有民眾在臉書《汐止集團》發文，希望車主能盡快看到處理，別浪費大家精力及國家資源。

▲一台黑色休旅車的警報器響整夜，驚擾鄰居無法安穩入睡。（圖／記者孫于珊翻攝）

烘內派出所警員看到PO文後，第一時間上網回應：「車主尚無法連絡上，現正積極連絡車主到場處理，後續將依相關罰則處理。」據了解，警方晚間11時30分許獲報後，就不停撥打車主電話及至車主戶籍地按電鈴，但均無人回應，且員警當晚12點至4點，陸陸續續前往車主住家按電鈴多次，依舊無法聯繫上，直到5點員警再次前往時，該車警報器已停止響鈴，警方詢問鄰居得知，車主返家時將警報器關了。

警方表示，經查車輛警報器響非屬連續性噪音，不在「噪音管制法」範疇，環保局人員到場也無法處置，而警方礙於法規，因沒立即危險，因此無法破窗或將其拖走，且該車停放的道路無畫設紅黃線，沒有違停之下，沒辦法派遣拖吊車拖吊當場排除，最後僅能依《社會秩序維護法第72條》「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，處新臺幣6千元以下罰鍰。

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