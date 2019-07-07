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汐止街友躺長椅睡！他好心勸「別寒冬露宿」　慘遭鐵條K頭險死

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▲▼汐止火車站。（圖／記者黃靖惠攝）

▲街友在汐止火車站痛毆一名潘姓男子，被依傷害罪處1年徒刑。（圖／記者黃靖惠攝）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止火車站1月5日凌晨發生一起街友痛毆民眾事件，一名黃姓街友不滿一名潘姓男子上前嘮叨說，天氣寒冷不要在這裡睡，憤而拿起鐵條往潘男頭部等多處部位窮追猛打，導致潘男腦出血及身上多處受傷，送醫急救後，還一度命危，所幸最後保住性命。警方將街友逮捕後依殺人未遂罪起訴，但士林地方法院改以普通傷害罪判他1年徒刑。

裁判書指出，黃男當日凌晨0 時7分許，在汐止火車站廣場前所設置的長椅上睡覺，潘男看到便前去勸誡天冷、勿在該處睡；黃男認為潘男語帶諷刺而心生不滿，遂持一支長約47公分、內嵌鐵條的塑膠棒揮擊痛扁潘男頭部及身體數下後才停止，但兩人各往不同方向步行離開之際，潘男又回頭再對黃男咆哮，黃男因此憤而繼續追擊毆打潘男，將他撲倒壓制在地，徒手狂揍潘男頭部及身體，直到警方到場後才停止。潘男事後送往醫院治療，發現頭部挫傷併後顱皮下血腫、左側硬腦膜下出血、左側顱內出血、臉部挫傷、雙膝擦挫傷、右下肢擦傷及左腳擦傷等嚴重傷勢。

潘男表示，他當天在汐止火車站廣場抽菸，因見黃男躺在椅子上睡覺，就跟他說天氣很冷，不要在這邊睡，否則恐冷死在這裡，黃男則回應「干你什麼事？」潘男就再說一次，黃男就不高興開始攻擊，過程中也有打給妻子求救。妻子也向法官稱，她接到丈夫電話說他被打後，馬上與兩名友人跑去現場，看到丈夫躺在地上，街友壓在他身上，同時警察剛好到場抓住街友。

報案的目擊者稱，先看到穿著紅外套的街友黃男持長條狀東西攻擊潘男，潘男雙手抱頭防禦，衝突一度結束後，兩人各往反方向走離開，但潘男突然又對黃男咆哮，黃男就衝回去把潘男壓在地上打。

黃男則否認有殺人犯意，辯稱他與潘男素不相識、沒有仇恨，當時他在汐止火車站旁睡覺，潘男過來跟他說「這麼好有鐵板凳、睡袋等可以睡」，認為他在諷刺，並稱可能是他自己聽錯，誤會他在取笑我，於是就跟他說這跟你無關、請趕快走，但潘男一直不離開，黃男才氣到忍無可忍出手打他。

警方據報到場後，當場扣得上開內嵌鐵條的塑膠棒1 支。法官綜觀考量，黃男並無前科，雖有毆打潘男犯行，但難認黃男有殺害潘男的確切動機，且黃男曾數度停止攻擊任由潘男離去，因此最後僅以傷害罪處置，全案仍可上訴。

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