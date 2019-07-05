司機擺爛害慘慘！跟團義國遊頻出包...旅行社：我也是受害者

▲司機耍大牌害慘大家！義國旅遊淪落街頭吃飯...旅行社喊冤：也是受害者。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

記者孫于珊／台北報導

民眾看到泛太平洋旅行社推出的「暑期10日南北義深度之旅」，行程與價格令人心動，於是下單購買，不料抵達羅馬的第一晚，惡夢陸續開始。23名團員先是克難站在遊覽車旁吃晚餐，往後行程也因當地司機不是遲到就是直接罷工，問題多多，讓一行人只能苦等，計畫也全泡湯等，旅行社對此也在5日上午召開協調會與旅客代表溝通，展現最大誠意，雙方達成和解。

一名團員在FB社團「黑色豪門企業」指控，旅行社方面沒跟飯店確認好用餐時間，最後只能站在路邊吃外送餐點；甚至在接下來的幾天，領隊多次和司機發生口角，因此上演遊覽車突然消失、司機「找不到鑰匙」等戲碼。也有團員在Google評論寫出當時發生的種種誇張事情，紛紛留下1顆星的負評。旅客們也要求旅行社賠償相關費用。

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在協調會上，楊先生代表該團旅客出席，訴說出心中怒火，點出領隊失職之處，包含搞失蹤、房間品質沒查看等，並認為其危機處理能力不合格；該領隊回應，車子出狀況，公司方也是受害者，但他已盡最大努力處理。旅行社高層也盼事情能夠圓滿落幕，釋出最大誠意與旅客代表彼此各退一步達成和解。

▲帶23名團員到義大利旅遊的領隊。（圖／記者孫于珊攝）

對於這起外國司機罷工個案，旅行社以領隊與司機彼此個人衝突，造成旅遊品質瑕疵，賠償每人160歐元，並決定開除該領隊，也要求國外旅行社積極處理，給公司和消費者各一份道歉函，雙方達成共識。同時旅行社也強調，公司堅持穩健踏實的經營理念與品質保證，希望外界不要誤解。

▼旅行社開協調會與旅客代表溝通。（圖／記者孫于珊攝）

▼泛太平洋旅行社董事長（右）與業務部副總（左）。（圖／記者孫于珊攝）

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