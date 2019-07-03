汐止秀山路再度坍方！邊坡崩塌阻斷路　預計晚間恢復單向通車

▲汐止秀山路邊坡再度滑落！新北市府團隊緊急搶災。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／新北報導

由於2日的連續大雨，日前新北市汐止區秀山路137號坍方處，3日清晨5時許又再度發生土石坍方，新北市政府立即於現場成立前進指揮所，指示養工處調度搶災廠商緊急搶災，並邀集大地、建築師公會代表至現場勘災，控制災情。

據了解，此次崩塌量約2000立方公尺，影響社區住戶約151戶。市府團隊勘查崩塌情形及社區結構狀況，初步判斷建築物基礎沒有發現有異狀，研判未受到崩塌影響，無需撤離；社區管委會也表示，該社區住戶無需預防性撤離的避難弱勢，不需區公所協助安置。

目前廢土暫放在汐止區公所對面運動場，已加速清運效率，也預計於3日進行坡地上環大工程建物抽水、導水及結構體進水口覆蓋作業工程、坡體滲流集水管排水作業工程，並架設施工平台，4日進行坡體穩定作業。

災害發生第一時間，市府立即調派災修廠商在土石滑落處進行搶通作業，並請警察及當地保全協助交通管制及警戒，預計於3日晚間6時前搶通道路，供搶災機具進出，及開放住戶單向通車。市府前進指揮所強調，汐止地區午後還可能出現較大雨勢，雖緊急處理清除邊坡滑落處，但土石含水量仍高，請該地區住戶留意零星落石或坍方發生。

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