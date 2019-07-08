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社會 社會焦點 保障人權

坐靠窗大腿「該邊」被摸1小時　19歲妹終點站下車捷運旁哭

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▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

▲林男上車伸出鹹豬手。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名19歲女子搭公車，被一名林姓男子摸「該邊」（台語，指大腿內側）長達1小時，她下車後站在路邊哭泣。士林地院法官考量林從事模板零工，月薪約2萬元，離婚育有兩名小孩，依強制猥褻罪判8月徒刑。

判決指出，林男2017年11月7日下午4時5分，在新北市三芝搭開往紅樹林捷運站的公車，他見女子獨自坐右側後面靠窗位子，便坐到她旁邊，將頭靠在她的肩膀上，並以右手撫摸其左大腿及內側靠近鼠蹊部，在其間來回游移。

女子當場察覺有異，以手推拒，但對方仍不罷手，就這樣被摸40分鐘到1小時，直到抵達終點站紅樹林捷運站，下車後站在路邊哭泣被乘客發現，經乘客陪同報警。她證稱，「林上車後就一直跟我講話，還有問我哪一站要下車，最後我跟他都是在紅樹林站下車。」

▼被害人搭公車遭猥褻。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

士林地院法官認為，林男未能控制己身情慾，一時失慮，顯欠缺尊重他人身體自主權的守法觀念，對被害人身心健全、人格發展亦生不良影響；惟念及其終能坦承犯行，且當庭向被害人道歉；被害人也表示不向被告請求賠償，並請法院依法量刑。

法官考量，被告從事模板零工，月薪約2萬元，離婚育有兩名小孩，必須扶養父親及家境勉強維持的生活狀況，因此判刑8月。全案可上訴。

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關鍵字：猥褻,公車

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